Putins „Bluthund“ Kadyrow will Gerüchte über Gesundheitszustand entkräften – mit Liegestützen im TV

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Ramsan Kadyrow sind offenbar Gerüchte über seine schlechte Gesundheit zu Ohren gekommen. Im russischen TV bewies er nun seine körperliche Fitness.

Grosny - Ramsan Kadyrow gilt als „Bluthund“ von Kreml-Machthaber Wladimir Putin. Als Präsident herrscht er mit brutalen Mitteln über Tschetschenien, eine autonome Republik der Russischen Föderation. Als Gewaltherrscher sollte man körperlich fit sein, denn schon allein Gerüchte über eine mögliche Schwäche können der Herrschaft abträglich sein. Offenbar sah sich Kadyrow nun gezwungen, Gerüchte um seine Gesundheit zu entkräften.

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow stellte sich im TV zunächst den Fragen von Bürgern und Journalisten. Dann machte er Liegestütze. © Yelena Afonina/imago

Putins „Bluthund“ Kadyrow macht im TV Liegestütze: Fragen zu aktuellen Themen

Laut einem Bericht des Internetportals t-online hat der 46-jährige sich in einer Fernsehsendung den Fragen von Bürgern und Journalisten gestellt. In einem Video, das Kadyrow auf Telegram verbreitete, werden Ausschnitte aus der Sendung gezeigt.

In der Sendung hat er demnach zunächst rund zweieinhalb Stunden lang Fragen zu aktuellen Themen beantwortet. So versprach er ausländischen Studenten, deren Eltern ihnen wegen westlicher Sanktionen kein Geld überweisen können, sich mit dem Problem zu befassen. Außerdem erging er sich in Eigenlob, da er angeblich 200 Prozent mehr Freiwillige in den Krieg geschickt hat als geplant, auch ohne Mobilisierung. Schließlich zeigte Kadyrow auch, dass er körperlich auf der Höhe ist.

Putins „Bluthund“ Kadyrow macht Liegestütze im Staats-TV: „Hervorragende körperliche Verfassung“

„Am Ende der Geraden musste ich sogar meine hervorragende körperliche Verfassung unter Beweis stellen und Liegestütze vom Boden aus machen, um Gerüchte über mein Unwohlsein auszuschließen“, schrieb er laut t-online auf Telegram. Er forderte in der Sendung die Zuschauer auf, keinen Klatsch über seine Gesundheit zu verbreiten. Im Video ist zu sehen, wie er sich auf den Boden legt und Liegestütze macht. Dann steht er unter Applaus des Publikums wieder auf.

Kadyrow hat sich auch im Ukraine-Krieg einen unrühmlichen Namen gemacht, weil seine Soldaten als besonders brutal gelten. Erst vor kurzem drohte er, Aufwiegler in die Ukraine zu schicken. Allerdings scheinen seine Truppen in der Ukraine einen Rückschlag erlitten zu haben. Kiew reklamiert für sich, durch Artillerieschläge viele Tschetschenen getötet zu haben.

Wladimir Putin: Das Macho-Image des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Obwohl er Putin auch kritisiert, steht ihm der russische Präsident freundlich gegenüber. So hat der Kreml-Chef Kadyrow Anfang Oktober zum Generaloberst befördert. Das ist hinter Marschall und Armeegeneral das dritthöchste Amt in der russischen Armee.