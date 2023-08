Putins Feinde enden im Grab - Prigoschin der letzte einer langen Reihe

Putins Feinde enden im Grab - Prigoschin der letzte einer langen Reihe. © IMAGO/Yauhen Yerchak

Die Liste mysteriöser Attentate im Zusammenhang mit russischen Akteuren ist lang. Wer bei Kremlchef Putin in Ungnade fällt, lebt gefährlich.

Moskau - Einige Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin, darunter Journalisten und Oppositionspolitiker, sind unter verdächtigen Umständen gestorben oder erkrankt, nachdem sie sich gegen den russischen Staatschef gestellt hatten.

Am Mittwoch kam Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Gruppe und langjährige Verbündete und Gegner Putins, vermutlich beim Absturz eines Privatjets nördlich von Moskau ums Leben, ebenso wie die drei Besatzungsmitglieder und sechs weiteren Passagiere an Bord.

Am Donnerstag schien Putin Prigoschin zu würdigen, bestätigte aber nicht seinen Tod. Brigadegeneral Patrick S. Ryder, der Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums, sagte später am Tag, es sei „wahrscheinlich“, dass Prigoschin bei dem Absturz ums Leben gekommen sei.

Warum das Flugzeug abgestürzt ist, bleibt unklar. US-Geheimdienstler ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass das Flugzeug nach einer Explosion an Bord abgestürzt ist, so US-Beamte, die mit der vorläufigen Einschätzung vertraut sind.



Der Kreml hat jedoch nicht schnell genug gehandelt, um den Verdacht unter der Elite des Landes zu zerstreuen, dass der Präsident hinter dem Absturz steckt. Im Juni führte Prigoschin einen Aufmarsch in Richtung Moskau an, der sich angeblich gegen die oberste Militärführung Russlands richtete und scheiterte. Daraufhin gab es Spekulationen darüber, was aus dem Söldnerchef werden würde.

„Es ist kein Zufall, dass die Welt sofort auf den Kreml schaut, wenn ein in Ungnade gefallener ehemaliger Putin-Vertrauter zwei Monate nach seinem Meutereiversuch plötzlich und buchstäblich vom Himmel fällt“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Donnerstag.

Hier sind einige Putin-Gegner, die ein verdächtiges Schicksal erlitten haben:



Oppositionsführer Alexej Nawalny schwer erkrankt

Der Oppositionsführer Alexej Nawalny war einer der schärfsten Kritiker des Kremls. Vor drei Jahren stieg er auf einem Flughafen in Sibirien in ein Flugzeug und erkrankte.



Deutschland erklärte später, es habe „eindeutige“ Beweise dafür, dass er mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde, der dem Nowitschok ähnelt - einer Klasse chemischer Waffen, die von der ehemaligen Sowjetunion entwickelt wurde und deren zentrales Element Russland war.

Nawalny wurde zur Behandlung nach Berlin gebracht und verbrachte 24 Tage auf der Intensivstation, bevor er etwa eine Woche später aus der stationären Behandlung entlassen wurde.

Nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar 2021 wurde er sofort verhaftet. In diesem Monat wurde er zu weiteren 19 Jahren Gefängnis verurteilt - ohne Familienbesuche oder Briefe für ein Jahrzehnt - zusätzlich zu einer 11-jährigen Haftstrafe, die er bereits verbüßt hatte.



Sergej Skripal und Tochter Julia mit Nowitschok vergiftet

2018 wurden der russische Ex-Doppelagent Sergei Skripal und seine erwachsene Tochter Julia zusammengesackt auf einer Parkbank in einer südenglischen Stadt gefunden.

Sie erholten sich, doch Monate später starben die 44-jährige britische Staatsbürgerin Dawn Sturgess und ihr Freund, nachdem sie ein weggeworfenes Parfümfläschchen versprüht hatten, das, wie sich herausstellte, ein Gift enthielt.



Die britischen Ermittler identifizierten die Waffe als Nowitschok, und die investigative Website Bellingcat identifizierte die mutmaßlichen Täter zunächst als zwei Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes GRU: Alexander Mischkin und Anatoli Tschepiga.

Skripal war ein hochrangiger Spion, der 2006 in Russland ins Gefängnis kam, nachdem er verurteilt worden war, weil er dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6 die Namen verdeckter russischer Geheimdienstmitarbeiter mitgeteilt hatte. Er wurde 2010 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen und lebt seither in Großbritannien.



Wladimir Kara-Mursa wegen Hochverrats verurteilt

Im April wurde der Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Mursa wegen Hochverrats zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt - die bisher härteste Strafe für einen Gegner des russischen Krieges in der Ukraine.

Kara-Mursa ist ein langjähriger Oppositionspolitiker, Historiker und Aktivist. Für die Washington Post hat er - teilweise aus dem Gefängnis heraus - Meinungsartikel über das Leben in Russland verfasst. Er war einer der wenigen Kritiker des Kremls, die noch in Russland lebten, als russische Truppen im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten.

Seine Frau, die heute in den USA lebt, behauptet, der Kreml habe ihren Mann zum ersten Mal 2015 und erneut 2017 vergiftet. Beide Male wurde Kara-Mursa ins Krankenhaus eingeliefert und lag im Koma. Der Kreml bestreitet jede Beteiligung.

Alexander Litwinenko: Großbritannien geht von einem „staatlich geförderten“ Mord aus

Alexander Litwinenko befand sich in der Bar eines gehobenen Londoner Hotels, als er Ende 2006 vergiftet wurde.



Als er im Sterben lag, beschuldigte er Putin des Mordes an ihm.



Im Jahr 2016, ein Jahrzehnt nach Litwinenkos Tod, stellte eine britische Untersuchung fest, dass er wahrscheinlich recht hatte. Der damalige Premierminister David Cameron bezeichnete die Schlussfolgerung der Untersuchung, dass es sich um einen „staatlich geförderten“ Mord handelt, als „absolut entsetzlich“.

Journalistin Anna Politkowskaja erschossen

Die Enthüllungsjournalistin Anna Politkowskaja wurde 2006 vor der Tür ihrer Moskauer Wohnung erschossen.

Sechs Jahre zuvor hatte sie den Kreml mit ihrer Berichterstattung über Misshandlungen durch russische und prorussische tschetschenische Kräfte im Kampf gegen tschetschenische Separatisten verärgert. Im Jahr 2004 wurde sie krank, nachdem sie eine Tasse Tee getrunken hatte. Politkowskaja behauptete, Putin habe sie vergiften lassen, um sie an der Berichterstattung zu hindern.

Trotz wiederholter Drohungen gegen sie berichtete Politkowskaja weiter über den russischen Staatschef und seine Verbündeten.



Im Jahr 2014 wurden fünf Männer wegen ihrer Ermordung verurteilt, obwohl niemand wegen der Anordnung eines Mordes angeklagt wurde.

Putin-Kritiker Boris Nemzow in Moskau erschossen

Der Politiker und Putin-Kritiker Boris Nemzow war der bekannteste Oppositionsführer, der in Russland ermordet wurde, als er 2015 auf einer Brücke im Zentrum von Moskau erschossen wurde.

Der Kreml bestritt eine Beteiligung an der Ermordung.



Nemzow war eine herausragende Figur in der postsowjetischen russischen Politik und ein Architekt der kapitalistischen Wende des Landes. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete er an einem Bericht, der, wie er sagte, die Kreml-Linie in Frage stellte und zeigte, dass russische Soldaten an der Seite prorussischer Rebellen in der Ostukraine kämpfen.

Zu den Autoren Victoria Bisset ist Reporterin für aktuelle Nachrichten im Londoner Büro der Washington Post und berichtet über die dringlichsten und folgenreichsten Ereignisse des europäischen Tages. Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens. William Booth und Robyn Dixon trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.