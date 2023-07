Putins Gold: Russland schafft im Ukraine-Krieg heimlich unzählige Tonnen in die Schweiz

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs gibt es Sanktionen gegen Putin und den Kreml. Nun ist bekannt geworden, dass 75 Tonnen Gold aus Russland in der Schweiz gelandet sind.

Moskau – Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022 versucht der Westen mit wirtschaftlichen Sanktionen die russische Führung unter Druck zu setzen. Während in den ersten Kriegsmonaten insbesondere Putins Oligarchen unter den Maßnahmen litten und ihre Vermögenswerte im Ausland eingefroren waren, war in den vergangenen Monaten nicht mehr eindeutig ersichtlich, ob das Vorgehen des Westens den gewünschten Effekt zeigt.

Immer wieder gab es Gerüchte, dass westliche Länder und Firmen trotz der Sanktionen weiter mit Russland Handel treiben würden. Nun kam raus: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine wurden insgesamt 75 Tonnen Gold aus Russland in die Schweiz importiert – ohne gegen Sanktionen zu verstoßen.

Putins Gold: Russland schafft seit Beginn des Ukraine-Kriegs heimlich viele Tonnen in die Schweiz

Der Europäische Rat hat mit Beginn des Ukraine-Kriegs eine beispiellose Liste von Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Schweiz ist bekanntlich kein EU-Land und lehnt eine Aufnahme wegen ihrer politischen Neutralität ab. Dennoch gibt es seit Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit mit der Union, die auch die Aufhebung der „technischen Handelshindernisse“ beinhaltet.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat wohl Gold in die Schweiz schaffen lassen. (Archivbild) © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Wie nun aus einer gemeinsamen Recherche von SRF und Die Wochenzeitung hervorgeht, über die auch Pravda berichtet, wurden in den vergangenen Monaten seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs etwa 75 Tonnen Gold aus Russland verarbeitet. Dabei wurde das Edelmetall über London importiert und dementsprechend nicht gegen die EU-Sanktionen verstoßen. Das Problem: Seit August 2022 verbietet die Schweiz den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von Gold aus Russland. Der Zoll sieht derweil kein Problem, da alle fraglichen Goldimporte weder gegen Sanktionen noch gegen Gesetze verstoßen hätten.

Putins Gold während Ukraine-Krieg in der Schweiz verarbeitet: Importe liefen über London

Die Recherche zeigt, dass seit 2021 insgesamt 110 Tonnen Gold im Wert von etwa 6,6 Milliarden US-Dollar in Raffinerien in der Schweiz gelangt waren. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nahm die Menge der Importe im Jahresvergleich deutlich zu. Von Januar bis Mai 2023 sollen bereits 38 Tonnen Gold aus Russland über London in die Schweiz importiert worden sein. Die Schweiz gilt seit jeher als Hochburg für Putin-Agenten.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Experten, die im Rahmen der Nachforschungen befragt wurden, gehen davon aus, dass der Anstieg der Goldverkäufe über London im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen könnten und der Kreml eine zusätzliche Einnahmequelle nutzt, die nicht gegen EU-Sanktionen verstößt.

Sanktionen gegen Putin: Gold aus Russland wurde in der Schweiz verarbeitet

Rechtlich sei das Vorgehen der Schweizer Goldfabriken bei Putins Gold unproblematisch, heißt es weiter. Dennoch sei es aus ethischer Sicht sehr fragwürdig. Die Goldkäufe aus russischer Herkunft werden in der Schweiz weiter verarbeitet und erhalten einen Schweizer Stempel. Die Raffinerien sahen keinen Zusammenhang zwischen der Verarbeitung von Gold russischer Herkunft und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Vielmehr wurde behauptet, dass das Gold vor Beginn des Ukraine-Kriegs importiert wurde.

Auch Belarus ist von den Maßnahmen betroffen, weil das Land von Alexander Lukaschenko die Invasion in die Ukraine unterstützte. Unter anderem sollen die Sanktionen gegen Russland und Wladimir Putin dafür sorgen, dass Banken, private Unternehmen und militärische Gruppen nicht mehr am internationalen Geldtransfers teilnehmen können. Auch Privatpersonen, wie Putins Oligarchen, sind von dem Vorgehen der EU betroffen. Dass nun Putins Gold in der Schweiz verarbeitet und über einen Umweg in das Land geschafft wurde, hinterlässt zumindest einen faden Beigeschmack bei der Frage nach der Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland und Wladmir Putin. (febu)