Prigoschin wettert gegen russische Regierung - und droht Moskau mit drastischer Maßnahme

Von: Patrick Mayer

Als „Putins Koch“ bekannt: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © IMAGO / ITAR-TASS

Jewgeni Prigoschin teilt öffentlich gegen die russische Regierung von Wladimir Putin aus. Und der Wagner-Chef droht mit einem Rückzug aus Bachmut.

München/Bachmut - Steigt in Russland die Nervosität wegen der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive? Immer wieder werden mutmaßliche Unstimmigkeiten zwischen der russischen Armee und Wagner-Söldnern publik.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kritisiert Moskau drastisch

Der Chef der russischen Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, auch „Putins Koch“ genannt, hat wegen hoher Verluste und angeblich mangelnder Versorgung seiner Leute mit dem Abzug seiner Truppen aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut im Donbass gedroht.

Prigoschin sprach von riesigen Verlusten jeden Tag. Und er beschwerte sich ein weiteres Mal öffentlich über die russische Armee sowie die Regierung von Präsident Wladimir Putin in Moskau.

„Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken“, sagte Prigoschin in einem am Samstag (29. April) veröffentlichten Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow. Die Verluste seien wegen der fehlenden Artilleriemunition fünfmal so hoch wie nötig, meinte der russische Militär-Unternehmer.

Jewgeni Prigoschin: „Putins Koch“ teilt gegen russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu aus

Er habe einen Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu verfasst, um schnellstens Nachschub zu erhalten, erklärte der Wagner-Chef. „Wird das Munitionsdefizit nicht aufgefüllt, sind wir gezwungen - um nicht nachher wie feige Ratten zu rennen - uns entweder organisiert zurück zu ziehen oder zu sterben“, sagte der 61-Jährige. Müsse er einen Teil seiner Truppen abziehen, würde seiner Ansicht nach die Front auch an anderen Stellen einbrechen. Es ist seine nächste Schelte gegen den Kreml.

In einer regelrechten Wut-Tirade hatte Prigoschin kürzlich bei Telegram gegen russische Behörden gewettert und diese des „Hochverrats“ bezichtigt, weil sie angeblich Munition vorenthalten würden.

Seine Söldner würden mit der „minimalen Menge an Munition“, die sie hätten, alles tun, was sie könnten, erklärte Prigoschin und behauptete: „Eine kriminelle Gruppe hat uns keine Munition gegeben. Ich denke, was heute passiert, ist ein Verbrechen gegen Russland und gegen das russische Volk. Die Kriminellen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Wagner-Söldner in Bachmut: Ukrainische Armee plant Gegenoffensive

Seit Monaten gelingt es russischen Streitkräften und Wagner-Söldnern nicht, Bachmut einzunehmen. Stattdessen soll eine Offensive der ukrainischen Armee bevorstehen. Das transatlantische Verteidigungsbündnis NATO hat Kiew dafür in den vergangenen Monaten rund 230 Kampfpanzer und 1550 gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung gestellt - zum Beispiel 30 schwere Panzerhaubitzen M109L aus Italien.

Ein mögliches Szenario sieht vor, dass ukrainische Truppe vom nordöstlichen Charkiw aus die russische Grenze entlang auf Luhansk vorrücken. Dann wäre der russische Nachschub für Bachmut im Ukraine-Krieg endgültig abgeschnitten. (pm)