Würmer, Käfer, Bakterien: Putins Koch liefert offenbar Ekel-Essen an Wagner-Söldner

Von: Bona Hyun

Putins Koch liefert offenbar Ekel-Essen an Wagner-Soldaten. Das führt auch zu Konflikten mit dem russischen Verteidigungsministerium. © Vyacheslav Prokofyev/imago

Wagner-Chef Prigoschin trägt nicht umsonst den Spitznamen „Putins Koch“. Doch Skandale im Umfeld seiner Catering-Firmen sind offenbar keine Seltenheit.

Moskau – Als Putins Koch und Chef der Wagner-Söldner hat sich Jewgeni Prigoschin im Ukraine-Krieg einen zweifelhaften Namen gemacht. Während Prigoschin, der vor allem für seine Brutalität bekannt ist, immer wieder seine militärischen Erfolge im Ukraine-Krieg betont und Anerkennung von Kreml-Chef Wladimir Putin fordert, gibt es nun Beschwerden über seine Lieferung von Essen. Das führte unter anderem zu Spannungen mit dem russischen Verteidigungsministerium. Laut Berichten des unabhängigen russischen Telegramkanals We can explain hat das russische Verteidigungsministerium Putins Koch im Jahr 2022 560 Mal verklagt, weil er verrottetes Essen geliefert haben soll, schreibt Merkur.de.

News zum Ukraine-Krieg: Putins Koch liefert offenbar Ekel-Essen an Wagner-Söldner

„Dies ist eine Rekordzahl von Klagen in einem einzigen Jahr des Rechtsstreits zwischen der Abteilung und dem Lieferanten, obwohl es keine Rekordsumme ist“, schreibt der KanalWe can explain. 2020 forderte Voentorg, ein Anbieter von Militärkleidung und -ausrüstung sogar 197 Millionen Rubel (rund 2,86 Millionen US-Dollar) von Prigoschins Unternehmen. Der Telegramkanal berichtet zudem über fehlende Gesundheitszertifikate von Köchen und sogar Bakterien in ausgelieferten Essensrationen.

Auch das russische Investigativ-Portal Proekt Media berichtete bereits über die Hygiene- und Lebensmittelskandale im Umfeld von Prigoschins Catering-Firmen. Würmer, Kakerlaken, Plastikteile, menschliche Haare und Käfer seien in Essensrationen entdeckt worden. Prigoschin soll das einzige private Restaurant innerhalb des russischen Parlaments betreiben. Sein Catering-Unternehmen, die Concorde Gruppe, erhält zudem regelmäßig staatliche Aufträge, neben den Streitkräften auch Schulen und Kindergärten zu beliefern.

Putins Koch Prigoschin sorgte in der Vergangenheit für Essen-Skandale

Dementsprechend ist nicht nur die russische Armee von den Mängeln betroffen. In den vergangenen Jahren haben sich Berichte über die Skandale von Prigoschins Essens-Lieferung gehäuft. Das russische Portal sobesednik.ru berichtete 2021 über hunderte Erkrankte, darunter auch Schulkinder und Krankenhauspatienten. Laut dem Bericht haben sich alle Betroffenen jahrelang von Prigoschins Unternehmen beliefern lassen

Ein weiterer großer Vorfall ereignete sich 2018, als es gleich in sieben Moskauer Kindergärten zu einem Ausbruch von Darminfektionen und Diarrhö kam. Ursache war offenbar schlecht gewordener Schafskäse, den eine der Firmen Prigoschins geliefert hatte. 127 Menschen infizierten sich damals.

Prigoschin: Steht der Boss der Wagner-Gruppe im Konflikt mit Putins Plänen?

Um Putins Machtzirkel wird es ohnehin unruhig. Erst neulich haben sich Putins Bluthund Ramsan Kadyrow und Prigoschin gegen Putins Bartverbot gezetert. Besonders Wagner-Chef Prigoschin zeigte in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der russischen Militärführung. Prigoschin warf der russischen Armee vor, seiner Truppe Siege zu stehlen und provozierte einen Streit über Erfolge in der Ukraine. Zudem hat Prigoschin seine Wagner-Truppe als Aktiengesellschaft in Russland eintragen. Dass Putin sich von Prigoschin jüngst distanziert hat, könnte auf eine angespannte Beziehung zwischen beiden Machthabern hindeuten. (bohy)