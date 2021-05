„Queen‘s Speech“: Elizabeth II. bricht bei erstem großen Auftritt nach Philips Tod mit der Tradition

Änderungen überraschen Beobachter

von Josef Forster

Queen Elizabeth II. kommt ihren Pflichten als Staatsoberhaupt nach. Die Monarchin verliest die Regierungserklärung der Johnson-Administration. Dabei bricht sie mit einigen Traditionen.

London - Dieser Termin ist eine Pflichtaufgabe für die britische Monarchin: Traditionell eröffnet das Staatsoberhaupt die Sitzungsperiode des britischen Parlaments. Vor der Corona-Pandemie* mit Pracht und Pomp inszeniert, muss der offizielle Anlass in kleinerem Rahmen stattfinden: Nur rund 100 negativ-Getestete Teilnehmer waren vor Ort - in den vergangenen Jahren waren über 600 Zuhörer eingeladen.

Die 95-jährige Königin kam anders als in den vergangenen Jahren nicht mit der Kutsche, sondern wurde in einem Auto gefahren. Auch passte die Monarchin ihr äußeres Erscheinungsbild an die reduzierte Veranstaltung an. Statt Krone und Mantel trug Elizabeth II. ein fliederfarbenes Kleid mit passendem Hut. An ihrer Seite: Sohn Charles mit seiner Ehefrau Camilla. Ihr langjähriger Ehemann Prinz Philip verstarb im vergangenen Monat im Alter von 99 Jahren. Die Eröffnung der diesjährigen Sitzungsperiode ist der erste große öffentliche Auftritt Queen Elizabeths nach Philips Tod.

Queen Elizabeth II. eröffnet Sitzungsperiode des britischen Parlaments mit Regierungserklärung

Obwohl die Queen zur politischen Neutralität verpflichtet ist, sieht das Protokoll die Lesung der Regierungserklärung vor. Diese stammt aus der Feder des Premierministers Boris Johnson. Im Zentrum der Regierungserklärung standen die Pläne von Premierminister Boris Johnson für eine Belebung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie. Dazu soll kräftig in Infrastrukturprojekte investiert werden.

Auch in den Nationalen Gesundheitsdienst NHS will Johnson viel Geld stecken. Der konservative Regierungschef will auch Vorhaben wie ein neues Polizeigesetz sowie Reformen des Wahl- und Asylrechts durchsetzen. Besonders das Polizeigesetz stößt auf Kritik. Beobachter sehen darin einen Angriff auf die Versammlungsfreiheit.

Königin Elizabeth II. ist zu Neutralität verpflichtet

Auch wenn in den britischen Medien versucht, zwischen den Zeilen die politische Haltung der Queen herauszulesen: Ihr Sicht auf die politischen Geschehnisse behält Elizabeth II. für sich. Im Jahr 2017 wurde beispielsweise gerätselt, ob die Queen mit einem blauen Hut, der an die EU-Fahne erinnerte, ihre Position im Brexit-Streit zum Ausdruck bringen wollte. Dieses Jahr gab die Queen wenig Anlass für derartige Spekulationen. Beobachter rechnen mit einem baldigen Rückzug der Königin von ihren offiziellen Aufgaben. (dpa/jjf)

Rubriklistenbild: © Chris Jackson/AFP