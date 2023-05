Quittung in Bremen für arrogante Grüne: Absturz mit Ansage

Von: Georg Anastasiadis

Maike Schaefer, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, kündigte nach den herben Verlusten bei der Bürgerschaftswahl ihren Rückzug an. Das Bremer Wahlergebnis kommentiert Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Sina Schuldt/dpa/Klaus Haag

Der Absturz der Grünen bei der Bremen-Wahl zeigt: Nach Filz-Skandal in Habecks Ministerium und verkorkstem Heizungsverbotsgesetz ist es vorbei mit der moralischen Selbstüberhöhung der Öko-Partei. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Die Grünen sparen selten mit Lektionen für die Bürger; in Bremen hat der Souverän den Spieß jetzt umgedreht: Ein Drittel der Stimmen für die Ökopartei ist weg, ebenso die Spitzenkandidatin und wenn’s dumm läuft, auch die Regierungsbeteiligung. Die „Verwandtenaffäre“ in Robert Habecks Bundesklimaministerium hat die Wähler irritiert, doch noch verheerender war der arrogante Umgang der Partei mit den Filzvorwürfen: Statt Verantwortung für den Skandal zu übernehmen, jammerten führende Grüne über einen angeblichen Feldzug von Medien und anderen Parteien gegen grüne Klimaschutzpolitik bei der Wärmewende. Und statt seinen allzu familiären Staatssekretär Patrick Graichen hochkant aus seinem Ministerium zu werfen, schwurbelte Habeck von einem „Fehler“, dessen „Substanz habe korrigiert werden können“. Wie bitte?

Wäre für Habeck & Co. Fehler zu glauben, dass es mit dem Bremer Bauernopfer getan ist

Verfehlungen gibt es in allen Parteien. Doch dass ausgerechnet die Grünen, die die moralische Messlatte (für andere) gerne höher legen, in eigener Sache so nassforsch über Fehler hinweggehen zu können glaub(t)en, hat sie in den Augen vieler Bürger zu einer ganz normalen Partei gemacht, für die dieselben Gesetze der politischen Schwerkraft gelten wie für alle anderen. Mit dem Ende der Selbstüberhöhung ist auch der quasi-religiöse Nimbus der Klimaretter dahin. Der nächste Fehler wäre jetzt zu glauben, dass es mit einem Bremer Bauernopfer getan wäre. Der Absturz der Grünen in der Hansestadt begann, als im fernen Berlin die Verwandtenaffäre und die Debatte um das verkorkste Heizungsverbotsgesetz Fahrt aufnahm. Auch Habeck, der tief gestürzte Superstar der Partei, wird um ernsthafte Konsequenzen in seinem Ministerium deshalb nicht herumkommen. Besser wär’s gewesen, er hätte sie früher gezogen.

So stehen Habecks Chancen, sich im zweiten Anlauf die grüne Kanzlerkandidatur gegen Rivalin Annalena Baerbock zu sichern, schlecht. Und so könnte die SPD das Ende des grünen Aufstiegs nutzen, um sich weiter aus der Umklammerung durch die Grünen zu lösen und ihr Profil als linke Volkspartei schärfen, die trotz aller Sorgen um das Klima die kleinen Leute nicht vergisst. Eine Große Koalition mit der CDU, diesmal unter Führung der SPD, ist, nach Berlin, nun auch in Bremen möglich. Den Segen von Kanzler Olaf Scholz hätte sie wohl – auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl.

