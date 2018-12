Radikales Verbot: Österreichs Regierung greift jetzt im Einzelhandel durch 

Es ist eine radikale Reform, die alle Kunden betrifft: Die österreichische Regierung hat nun beschlossen, dass es ein bislang oft genutztes Produkt nicht mehr geben wird.

Wien - Die rechtskonservative Regierung in Österreich will von 2020 an sämtliche Plastiktüten verbieten. Davon betroffen seien alle Kunststofftüten mit Griff oder Griffloch, teilte das zuständige Nachhaltigkeitsministerium am Mittwoch in Wien mit. Österreich sei nach Frankreich und Italien das dritte EU-Land, das ein solches Komplettverbot in Angriff nehme, sagte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

„Es gibt genug Alternativen zur Plastiktüte.“ Schwere und stabile Kunststofftaschen, wie sie etwa bei Möbelmärkten verkauft würden, seien von den Verbotsplänen ausgenommen, da diese in der Regel mehrfach verwendet würden.

Laut dem dortigen Umweltministerium sind in Österreich jährlich rund 430 Millionen Plastiktüten allein über den Lebensmittelhandel im Umlauf. Das entspreche bis zu 7000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr. Besonders viel Müll erzeugten dünne Plastiktüten, wie sie etwa für den Einkauf von Obst und Gemüse in Supermärkten auslägen, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Verbrauch leichter Plastiktüten in Deutschland halbiert

In Deutschland gibt es einen Aufpreis für leichte Plastiktüten, den Kunden an der Kasse bezahlen müssen. Seitdem geht der Verbrauch deutlich zurück. Laut dem Bundesumweltministerium sind es 2017 nur noch 29 Plastiktüten pro Kopf gewesen. Das entspricht jedoch noch immer 2,7 Milliarden Tüten. Zwei Jahre zuvor waren es noch mehr als doppelt so viele (5,6 Milliarden).

Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2016 ergab, dass sechs von zehn Deutschen (62 Prozent) ein Komplettverbot der Plastiktüten wollen. Knapp ein Drittel (29 Prozent) lehnt das aber ab. Damit gab es in letzter Zeit einen Stimmungswandel in der Bevölkerung. Noch 2015 wollte eine Mehrheit von 54% die Plastiktüten behalten.

