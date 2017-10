Das rät Ex-Guantanamo-Häftling Murat Kurnaz jungen Muslimen

Murat Kurnaz saß fünf Jahre im US-Gefangenenlager Guantanamo. Der Grund: Terrorverdacht. Seit 2006 ist er wieder frei - und engagiert sich für junge Menschen.

Berlin - Ex-Guantanamo-Häftling Kurnaz fordert von Muslimen Signal gegen Terrorismus Der ehemalige Guantanamo-Häftling Murat Kurnaz hat die in Deutschland lebenden Muslime aufgerufen, sich deutlicher von islamistischem Terrorismus zu distanzieren. "Wo sind sie, die hier lebenden Türken oder Marokkaner oder Tunesier, die diesen Terror laut verurteilen?", heißt es in einem von Kurnaz in der "Zeit" veröffentlichten Appell. Wo ist der Aufstand der Muslime, die in Deutschland leben? Was ist los mit euch? Das ist unser Gott, dessen Name beschmutzt wird. Und vor allem: Das ist unser Land!"

Besonderer Aufruf an Migrantenkinder und junge Flüchtlinge

Kurnaz richtete seinen Aufruf an junge Flüchtlinge und an Migrantenkinder. "Schaut euch mal um in diesem Land. Seht, wie gut es euch geht", erklärte Kurnaz. Es gebe Staaten, in denen es keine Schulen gebe, keine festen Arbeitsverhältnisse, keine Regeln und Gesetze. "Hier bei uns aber weiß jeder, wie er im Leben etwas erreichen kann", stellte Kurnaz fest. "Dir kann hier nichts wirklich Schlimmes passieren."

Der in Bremen geborene Deutsch-Türke Murat Kurnaz war fünf Jahre unschuldig im US-Gefangenenlager Guantanamo. 2006 kam er frei.

afp