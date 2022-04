Rätsel um Bombendrohungen in Montenegro: Über 40 Schulen erhielten Warn-E-Mails – Hintergründe unklar

Heute findet kein Unterricht in vielen Schulen statt. © DPA

Mindestens 41 Schulen haben in Montenegro Bombendrohungen per E-Mail bekommen.

Podgorica - Unbekannte Absender haben am Mittwoch Bombendrohungen gegen mindestens 41 Schulen in Montenegro gerichtet. Die Botschaften wurden per E-Mail an die betroffenen Schulen versendet, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums im staatlichen Fernsehen RTCG bestätigte. Die Polizei brachte Schüler und Lehrpersonal in den bedrohten Schulen in Sicherheit und begann mit der Durchsuchung der Gebäude. Der Unterricht wurde dort für den Mittwoch abgesagt.

Die Hintergründe der Drohungen blieben zunächst unklar, auch ob sie im Zusammenhang mit den aktuellen innenpolitischen Entwicklungen standen. Am Donnerstag soll in der historischen Hauptstadt Cetinje das Parlament zusammentreten, um eine neue pro-westliche Regierung zu bilden. Der Schritt wird von den maßgeblichen pro-serbischen Parteien heftig kritisiert. Diese hatten jener mehrheitlich pro-serbischen Regierung angehört, der das Parlament im Februar das Vertrauen entzogen hatte. (dpa)