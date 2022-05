Anschlag auf Putin-Bürgermeister in der Ukraine? Kiew warnt vor Lukaschenkos Truppen an der Grenze

Von: Richard Strobl, Franziska Schwarz

Kiew spricht im Ukraine-Krieg von einer „extrem schwierigen“ Situation im Osten des Landes - und warnt vor einem Kurzstrecken-Raketensystem. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

Iskander an der Grenze: Russland hat das Raketensystem Iskander an die Grenze zur Ukraine verlegt.

an die Grenze zur Ukraine verlegt. Tote Soldaten im Ukraine-Krieg: Selenskyj räumt hohe Verluste in der Ostukraine ein.

Dieser Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Konflikt wird regelmäßig aktualisiert.

London: Russlands Verluste im Ukraine-Krieg so hoch wie die der Sowjets in Afghanistan

Update vom 23. Mai, 10.18 Uhr: Überprüfbare Zahlen zu getöteten Soldaten und Verlusten auf Seiten der Ukraine und Russlands gibt es aktuell nicht. Britische Geheimdienst-Experten haben nun aber zumindest eine Schätzung abgegeben - und die mit einem Vergleich veranschaulicht: Die Verluste der russischen Armee im Ukraine-Krieg seien wohl bereits nach drei Monaten so hoch wie die der Roten Armee in den neun Jahren des sowjetischen Afghanistan-Kriegs.

Das geht aus einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Die hohe Verlustrate steige auch bei der russischen Offensive im Donbass weiter. Grund dafür sei eine Kombination aus Faktoren wie etwa schlechte Taktiken, eingeschränkte Lufthoheit und mangelnde Flexibilität.

Die Geheimdienstexperten gehen davon aus, dass dadurch auch die Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung steigen könnte - und die Bereitschaft, dies zu äußern: „Die russische Öffentlichkeit hat in der Vergangenheit empfindlich auf Verluste in Kriegen reagiert, die dem Land nicht aufgezwungen wurden“, hieß es.

Ukrainscher Anschlag auf Putin-Statthalter? Moskau verfolgt „ukrainische Nationalisten“

Update vom 23. Mai, 9.17 Uhr: Nahe Enerhodar im Süden der Ukraine liegt das leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas. Nun meldet das ukrainische Militär einen Sprengstoffanschlag in der Stadt. Der von den russischen Besatzungstruppen eingesetzte Bürgermeister Andrij Schewtschik sei dabei schwer verletzt worden.

Es handle sich um einen gezielten Partisanenangriff gegen einen Kollaborateur, teilte die ukrainische Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja, in dem Enerhodar liegt, auf Telegram weiter mit. Medienberichten zufolge liegt Schewtschik auf der Intensivstation.

Außerdem hieß es, die russischen Besatzungstruppen suchten nun nach zwei jungen Männern in einem roten Audi. Zudem hätten sie die Checkpoints verstärkt. Das russische Ermittlungskomitee hat nach eigenen Angaben „wegen des Verbrechens ukrainischer Nationalisten“ ein Strafverfahren eingeleitet.

Russische Truppen hatten Enerhodar schon in den ersten Kriegstagen besetzt. Bei den Gefechten war kurzzeitig sogar ein Feuer auf dem Atomkraftwerk-Gelände ausgebrochen, das aber wieder gelöscht werden konnte. Die Gebietshauptstadt Saporischschja selbst ist immer noch unter ukrainischer Kontrolle.

Ukraine-News: Ukrainisches Militär warnt vor Aktivitäten an belarussischer Grenze

Update vom 23. Mai, 8.28 Uhr: Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus, die sich bislang nicht aktiv am russisch-ukrainischen Krieg beteiligt hat, zieht nach Angaben aus Kiew Streitkräfte an der Grenze zusammen. „Die belarussischen Streitkräfte führen verstärkt Aufklärung durch und haben zusätzliche Einheiten im Grenzbereich aufgestellt“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit. Demnach bleibe die Gefahr von Raketen- und Luftangriffen auf die Ukraine von belarussischem Gebiet aus erhalten.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich nicht mit eigenen Truppen an dem Ende Februar von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Allerdings durften russische Truppen das Land als Aufmarschgebiet für den Angriff nutzen.

Kiew sieht daher Minsk nicht als neutral an und befürchtet potenziell ein Eingreifen belarussischer Soldaten aufseiten Russlands in den Konflikt. Lukaschenko, der am 23. Mai in Sotschi Russlands Präsident Wladimir Putin trifft, hat derartige Absichten stets dementiert.

Tote Soldaten im Ukraine-Krieg: Selenskyj räumt hohe Verluste in der Ostukraine ein

Update vom 23. Mai, 7.28 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat hohe Verluste in der Ostukraine eingeräumt: „Heute können zwischen 50 und 100 Menschen an der für uns schwersten Front im Osten unseres Landes sterben“, so der ukrainische Präsident über die Tagesverluste der eigenen Truppe.

„Sie schützen unsere Freiheit und Unabhängigkeit, über die in der ganzen Welt gesprochen wird.“ Mit den hohen Verlusten begründete Selenskyj die Ablehnung einer Petition, Männern im wehrpflichtigen Alter die Ausreise aus der Ukraine zu erlauben. So berichtet es die Nachrichtenagentur RBK-Ukraina aus einer gemeinsamen Pressekonferenz Selenskyjs‘ mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda.

Zuletzt hatte Selenskyj Mitte April die eigenen Verluste offengelegt. Damals sprach er von insgesamt etwa 3000 ukrainischen Soldaten, die seit dem russischen Angriff am 24. Februar gestorben seien. Genaue Zahlenangaben hat das Präsidialamt allerdings verweigert. Dies sei ein Kriegsgeheimnis, begründete Präsidentenberater Olexij Arestowitsch.

Ukraine-News: Politiker erhebt schwere Vorwürfe gegen den Kreml - „Ganze Städte ausradieren“

Update vom 23. Mai, 6.43 Uhr: Nach Meinung des ukrainischen Parlamentsabgeordneten Dmytro Lubinets versucht die russische Besatzung in der Ostukraine, „ganze Ortschaften und Städte auszuradieren“. Vor allem die zivile Infrastruktur werde angegriffen, sagte Lubinets am Montag im ARD-„Morgenmagazin“ laut Übersetzung des Senders. Dies betreffe die Stromversorgung und Wasserleitungen, aber auch Schulen und Krankenhäuser.

„Es sieht so aus, die Russen bekämpfen nicht die ukrainischen Streitkräfte, sondern das ganze Volk“, sagte der Parlamentarier weiter. Deshalb appelliere die Ukraine an die internationale Öffentlichkeit, die Situation als Genozid des ukrainischen Volkes anzuerkennen.

Die ukrainische Regierung bemühe sich nach Kräften, die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den umkämpften Gebieten zu organisieren, sagte Lubinets. Die Behauptung Moskaus, Ukrainer würden nach Russland in Sicherheit gebracht, tat er ab. „Russische Propaganda verzerrt wie immer die Tatsachen“, sagte der Politiker. „Die Russen zwingen die Menschen zur Evakuierung nach Russland - also mit Gewaltanwendung.“ Unter den Verschleppten seien auch viele Kinder.

Wegen Ukraine-Kriegs weltweit erstmals über 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Update vom 23. Mai, 6.19 Uhr: „Hundert Millionen ist eine krasse Zahl - ernüchternd und alarmierend zugleich“: Mit diesen Worten hat der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, die jüngsten Zahlen kommentiert. Das UN-Flüchtlingswerk zählt nun mehr als 100 Millionen Menschen, die weltweit durch Gewalt vertrieben sind.

Grund sind der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie andere tödliche Konflikte. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. „Es ist ein Rekord, den es niemals hätte geben dürfen“, so Grandi in der Mitteilung.

Ukraine-Krieg-News: Kiew meldet erneut zivile Opfer

Update vom 22. Mai, 22.05 Uhr: Mindestens acht Menschen sind nach ukrainischen Angaben am Sonntag durch russischen Beschuss getötet worden. Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden nach Angaben des ukrainischen Militärs mindestens sieben Menschen getötet und acht verletzt. Bei einem Raketenangriff auf Malyn nordwestlich von Kiew wurde nach Angaben der Agentur Unian ebenfalls mindestens ein Mensch getötet. Das ukrainische Militär meldete zudem am Sonntag elf abgewehrte Angriffe russischer Truppen im Osten der Ukraine. Im Lauf der Woche seien mehr als 200 russische Militärfahrzeuge zerstört worden sowie 3 Flugzeuge.

Ukraine-Krieg: Montag kommt das Urteil im ersten Prozess gegen russischen Soldaten in Kiew

Update vom 22. Mai, 19.25 Uhr: In Kiew wird am Montag das Urteil im ersten Prozess gegen einen russischen Soldaten wegen Kriegsverbrechen erwartet. Dem 21-jährigen Wadim Schischimarin droht wegen der Tötung eines unbewaffneten Zivilisten eine lebenslange Haftstrafe. Vor Gericht gestand er und bat um Vergebung. Sein Anwalt forderte einen Freispruch.

Schischimarin wollte den ukrainischen Ermittlern zufolge nach einem Angriff auf seinen Konvoi in der Nordukraine mit vier Kameraden in einem gestohlenen Auto fliehen. Das von ihm getötete Opfer war demnach Zeuge des Autodiebstahls. Vor Gericht bestätigte Schischimarin diese Darstellung. Es tue ihm „wirklich leid“.

Update vom 22. Mai, 14.15 Uhr: Die Ukraine hat das seit Ende Februar geltende Kriegsrecht um weitere 90 Tage verlängert. Das Parlament in Kiew stimmte angesichts des russischen Angriffskriegs auch für eine Verlängerung der Generalmobilmachung bis zum 23. August, wie mehrere Abgeordnete auf Telegram schrieben.

Ukraine-Krieg-News: Mariupol drohen Infektionskrankheiten

Update vom 22. Mai, 12.50 Uhr: In der Hafenstadt Mariupol könnten sich Infektionskrankheiten bald rapide ausbreiten. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt nach Angaben des Kyiv Independent. „Die Kanalisation funktioniert nicht. In der ganzen Stadt gibt es chaotische Massenbestattungen. Während der Sommerregen gelangen alle (Toxine) in die Flüsse, das Meer und die Quellen, aus denen die Menschen ihr Wasser beziehen“, wird Vadym Boychenko zitiert.

Mariupol war wochenlang heftigem russischem Beschuss und Belagerung ausgesetzt, da ukrainische Soldaten sich in der strategisch wichtigen Stadt am Meer verbarrikadiert hatten.

Ukraine-News: Russland vermint wohl Chersons Straßen gegen Flucht

Update vom 22. Mai, 11.29 Uhr: Die russische Armee vermint offenbar Straßen in der besetzten Region Cherson Oblast. Das berichtet nun der englischsprachige Kyiv Independent unter Berufung auf regionale Behörden. Demnach vermint das Militär Brücken und Straßen, um die ukrainische Bevölkerung daran zu hindern, aus den besetzten Gebieten in von ukrainischem Militär kontrollierte Landesteile zu fliehen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Informationen aktuell nicht.

Die Verwaltungseinheit (Oblast) Cherson ist fast vollständig von Russland kontrolliert. Die Hauptstadt Cherson war lange die einzige große Stadt, die Putins Truppen einnehmen konnten. Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass Russland ein Referendum abhalten wolle, um den Oblast in sein Territorium einzugliedern. Ähnlich war man einst mit der Halbinsel Krim umgegangen. In der Region Cherson führte Russland zum 1. Mai bereits den russischen Rubel als offizielles Zahlungsmittel ein. Der Vizechef der prorussischen Verwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, brachte unlängst ein formelles Beitrittsgesuch an Putin ins Gespräch.

Selenskyj sieht „extrem schwierige“ Lage - News zum Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 22. Mai: Kiew - Russland hat seine Offensive in der Ostukraine offenbar verstärkt. Die Ukraine berichtet vom Einsatz von Flugzeugen, Panzern, Raketen, Mörsern, Marschflugkörpern und Flugzeugen gegen öffentliche Infrastruktur und Wohngebiete an der gesamten Frontlinie im Donbass. Unabhängig prüfen ließen sich diese Informationen der Kriegspartei nicht.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj sieht verstärkte Offensive

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „extrem schwierigen“ Situation im Donbass. Demnach versuche Russland die Städte Slawjansk und Sewerodonezk anzugreifen. Den Angaben Selenskyjs zufolge gelingt es der ukrainischen Armee bislang, die Offensive hier zurückzuhalten.

Gleichzeitig forderte Selenskyj weitere Sanktionen des Westens gegen Russland und verwies auf ein Telefonat mit Italiens Regierungschef Mario Draghi. Ein Ende des Krieges könne laut Selenskyj nur durch Diplomatie herbeigeführt werden. Erhöhter Sanktionsdruck auf Russland soll dessen Präsident Wladimir Putin demnach zurück an den Verhandlungstisch zwingen.

Ukraine-News: Atomfähiges Raketensystem an Grenze

Gleichzeitig hat Russland offenbar auch Trägerraketen des Systems Iskander im russischen Belograd nahe der Grenze zur Ukraine stationiert. Das berichtet das ukrainische Militär. Dieses Kurzstrecken-Raketensystem kann unter anderem Nuklearsprengköpfe abschießen. Was die Ziele hinter der Verlegung sind, ist bislang unklar.

