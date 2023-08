Russische Luftwaffe bombardiert große Teile der Ukraine – mehrere Tote und Verletzte

Von: Robert Wagner, Nail Akkoyun, Stephanie Munk

Russland nimmt den Westen in der Ukraine schwer unter Beschuss. Auch Wohnhäuser werden getroffen, es gibt Tote. Alle News zum Ukraine-Krieg im Ticker.

Angriffe auf Cherson und Donezk : Mehrere Verletzte und Tote

: Russland feuert Dutzende Raketen auf einmal ab Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 15. August, 22.20 Uhr: Am späten Dienstagabend kam es zu weiteren Luftangriffen der russischen Armee. Wie die Ukrainska Pravda unter Berufung auf die ukrainische Luftwaffe berichtet, habe Moskau mehrere iranische Shahed-Drohnen eingesetzt. Zuvor wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm aufgrund des Starts von mehrerer russischer MiG-31-Kampfjets ausgelöst.

Update vom 15. August, 21.00 Uhr: Angesichts des Vormarsches russischer Truppen im ostukrainischen Gebiet Charkiw hat die ukrainische Armee Reserven an den Abschnitt Kupjansk verlegt. „Stellungen wurden verstärkt, gewisse methodische Empfehlungen gegeben und Reserven verlegt“, sagte der Sprecher der Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Dienstag im ukrainischen Nachrichtenfernsehen. Das verhindere weitere Vorstöße des Gegners.

Die russische Armee ist ukrainischen und russischen Militärbeobachtern zufolge bis auf etwa sieben Kilometer an die Stadt Kupjansk herangerückt. Die örtlichen Behörden haben zudem bereits eine Evakuierung von Zivilpersonen um die Stadt angeordnet. Kupjansk war erst im vergangenen Jahr im Rahmen einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive im Gebiet Charkiw aus russischer Besatzung befreit worden.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Donezk und Cherson

Update vom 15. August, 19.30 Uhr: In den östlichen Regionen Cherson und Donezk ist es erneut zu russischen Luftangriffen gekommen. Dabei seien zwei Anwohner getötet sowie sechs weitere Zivilpersonen verletzt worden, wie die Kyiv Independent unter Berufung auf örtliche Behörden berichtet. Bei den getöteten Menschen soll es sich um zwei Männer im Alter von 45 und 70 Jahren aus der Oblast Donezk handeln. In Cherson hat es das russische Militär offenbar besonders auf das Dorf Nowodmytriwka abgesehen – laut Gouverneur Oleksandr Prokudin ist es dort zu „etwa zwölf Explosionen“ gekommen.

Ein russisches Su-25 Flugzeug über der Ukraine. (Archivfoto) © IMAGO/Russian Defence Ministry/ITAR-TASS

Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Soldaten an der Front

Update vom 15. August, 18.20 Uhr: Kurz nach seiner Reise in das ostukrainische Donezker Gebiet hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auch frontnahe Positionen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja besucht. „Ich danke Ihnen für den Dienst, danke dafür, dass Sie die Ukraine an diesem wichtigen südlichen Abschnitt verteidigen“, sagte der Staatschef in einem Feldlazarett gemäß einer Mitteilung vom Dienstag. In dem Lazarett erhalten den Angaben zufolge täglich bis zu 200 Verwundete ihre Erstversorgung. Der Präsident habe Stäbe von acht verschiedenen Brigaden aufgesucht, hieß es.

Ukraine-Krieg: Kritik an der russischen Militärführung – aus den eigenen Reihen

Update vom 15. August, 17.25 Uhr: Der Kommandant der prorussischen Miliz „Wostok“ übt offenbar Kritik an der russischen Armeeführung. Laut einem Bericht des US-Magazins Newsweek beklagte er in einer Telegram-Nachricht vom Montag (13. August) einen Mangel an Unterstützung durch russische Reserven, während die ukrainischen Streitkräfte in der Region um Urozhaine ihre Gegenoffensive fortsetzen und nach Schwachstellen in den russischen Verteidigungslinien suchen. Ukrainische Truppen waren dort am Sonntag erfolgreich vorgestoßen und haben Moskaus Stellungen zurückgedrängt. Russische Soldaten sollen zu Fuß geflohen sein.

„In diesem Sektor waren keine zusätzlichen Kräfte aus der Reserve beteiligt, es wurden keine neuen Artilleriebataillone eingesetzt“, schreibt Chodakowski angeblich in seiner Nachricht auf Telegram. „Die Kämpfe werden mit den Kräften ausgetragen, die zur Verfügung stehen. Sagen wir es einfach: mit schlechten Kräften.“ Trotz dieser Kritik lobte der Kommandeur seine Truppen: „Kein einziges Haus“ sei „kampflos“ übergeben worden, soll er geschrieben haben.

Ukraine-Krieg: Russische Saboteure versuchten Grenzübertritt in die Ukraine

Update vom 15. August, 15.40 Uhr: In der Oblast Tschernihiw im äußersten Norden der Ukraine haben ukrainische Truppen angeblich zwei Gruppen russischer Saboteure daran gehindert, von Russland kommend die Grenze zu überschreiten. Laut einem Bericht des Kyiv Independent unter Berufung auf den ukrainischen Befehlshaber Serhij Najew.

Demnach kam es zu einem heftigen Gefecht, nachdem ein ukrainischer Wachposten die sich von verschiedenen Seiten nähernden Eindringlinge bemerkt hatte. Die Russen zogen sich bald zurück, nachdem sie Verluste erlitten hatten, so Najew laut The Kyiv Independent. Russische Truppen versuchten bereits in den vergangenen Wochen über die Oblast Tschernihiw nahe der Grenze zu Belarus und Russland auf ukrainisches Territorium vorzurücken.

Großangriff gegen Ukraine: Russland feuert 28 Marschflugkörper auf einmal ab

Update vom 15. August, 13.45 Uhr: Russland hat in den frühen Morgenstunden des 15. August einen Großangriff mit 28 Marschflugkörpern gegen Ziele in der ganzen Ukraine unternommen, wie unter anderem die ukrainischen Onlinezeitungen The Kyiv Independent und Ukrainska Pravda berichteten. 16 Lenkraketen konnte die ukrainische Luftabwehr ausschalten. Außerdem hätten die Besatzer acht eigentlich zur Verteidigung gedachte Luftabwehrraketen auf Ziele im Süden des Landes abgefeuert.

Zwei Lenkraketen schlugen in der westukrainische Stadt Lutsk ein. Dabei wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters eine Fabrik des schwedischen Wälzlager-Herstellers SKF getroffen. Die drei berichteten Toten sollen Mitarbeiter dieser Industrieanlage sein. SKF beschäftigt in der Ukraine rund 1100 Mitarbeiter, die meisten davon in Lutsk. Die Stadt liegt nur 85 Kilometer von der Grenze zum Nato-Land Polen entfernt. Weitere Raketen schlugen auch in der Region um die 150 Kilometer weiter südwestlich gelegene Stadt Lwiw ein. Knapp 50 Gebäude, darunter ein Kindergarten, wurden beschädigt und 15 Personen verletzt, darunter auch Kinder.

In der Oblast Tscherkassy im Zentrum des Landes wurde die Infrastruktur getroffen. Teile der Region sind momentan ohne Wasser und Energieversorung. Von Toten oder Verletzten wird nicht berichtet. Kiew war ebenfalls Ziel der Angriffe, die Schäden dort sind aber minimal. Im östlichen Landesteil wurden die Stadt Dnipro getroffen. Dort wurden zwei Menschen verletzt.

Ukraine-Krieg: Kiew vermeldet Erfolge im äußersten Osten der Ukraine

Update vom 15. August, 11.40 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte machen in der Gegend um das Dorf Urozhaine im äußersten Südosten der Ukraine offenbar weiterhin Fortschritte. Das berichtet Ukrainska Pravda unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Armee. Demnach haben die Truppen Kiews „auf zuvor gewonnenem Boden ihre Position gefestigt“. Sie würden an der Südfront in der Nähe von Urozhaine, rund 100 Kilometer östlich der Großstadt Donezk, vorrücken und russische Ziele ins Visier nehmen.

Am Sonntag (13. August) waren die Ukrainer im Rahmen eines Großangriffes der Ukraine auf russische Stellungen im Süden (Oblast Saporischschja) und Osten des Landes (Oblast Donezk) erfolgreich in die Gegend entlang der wichtigen Regionalstraße T0518 vorgestoßen und hatten Dorf um Dorf genommen, zuletzt Staromajorske gegenüber von Urozhaine. Bei den Kämpfen um Urozhaine erlebte Russland offenbar ein Desaster. Russische Soldaten sollen zu Fuß geflohen sein, die Soldaten einer nahegelegenen Panzerbrigade sollen mit „Alkoholtrinken“ beschäftigt gewesen sein, statt die Ukrainer zu bekämpfen.

Russland bombardiert Westukraine – massive Luftangriffe nahe der Nato-Grenze

Erstmeldung: Lwiw – Russland hat die Westukraine ist in der Nacht auf Dienstag (15. August) massiv mit Marschflugkörpern beschossen. Die betroffenen Gebiete der Westukraine grenzen an Polen und damit an das Gebiet der Nato und der EU.

In der Stadt Lutsk, 85 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, wurden mindestens drei Menschen getötet. Das teilte der Verwaltungschef der betreffenden Region, Jurij Pohuljajko, mit. „Mehrere weitere Opfer befinden sich im Krankenhaus“, erklärte er am Dienstagmorgen auf Telegram. Offenbar wurde in der Stadt im Nordwesten der Ukraine mit rund 200.000 Einwohnern eine Industrieanlage getroffen.

Luftangriffe im Ukraine-Krieg auch in Lwiw – Wohngebäude getroffen

Auch aus der westukrainischen Großstadt Lwiw und deren Umland werden schwere Luftangriffe gemeldet. Bürgermeister Andrij Sadowij teilte auf Telegram mit, in Lwiw sei das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das brennende Gebäude sei evakuiert worden. Zudem habe Russland weitere Wohngebäude sowie den Hinterhof eines Kindergartens beschossen. Zuvor hatte der Gouverneur der Region Lwiw, Maxim Kositski, erklärt, dass „Gruppen russischer Raketen“ auf die Region zusteuerten.

Laut einem Bericht der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda feuerte Russland gegen vier Uhr morgens mindestens 28 Marschflugkörper ab, die meisten von Kampfbombern über dem Kaspischen Meer, vier von Fregatten im Schwarzen Meer aus. In er gesamten Ukraine habe es Luftalarm gegeben. 16 der russischen Marschflugkörper seien von der ukrainischen Luftverteidigung zerstört worden. Am Montag (14. August) gab es über der Nordsee bereits eine Konfrontation zwischen russischen Bombern und Nato-Luftstreitkräften.

Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Ostfront nach Rückeroberungen bei Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat derweil inmitten der laufenden Gegenoffensive mehrerer Einheiten seiner Truppen an der Ostfront besucht, und zwar nördlich der von Russland besetzten Stadt Bachmut. „Ich danke dafür, dass Ihr das Leben unserer Leute schützt“, sagte Selenskyj in einem Video, das in einer Erstaufnahmestelle für Verwundete aufgenommen wurde.

Anschließend verlieh Selenskyj Auszeichnungen an Soldaten. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Einheiten südlich von Bachmut in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer Land zurückerobert hätten.

Es sei wichtig, mit den Soldaten persönlich ins Gespräch zu kommen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache, die er offensichtlich auf dem Rückweg aus dem Gebiet Donezk im Zug aufgenommen hatte. Darin erklärte er, die Ukraine müsse mehr Drohnen herstellen und importieren, um Menschenleben an der Front zu schützen. (smu/dpa/Reuters)

