Raketenschild für Deutschland? Pistorius-Vertraute schließt ein Szenario aus - und nennt Favoriten

Von: Patrick Mayer

Teilen

Marie-Agnes Straack-Zimmermann bestätigt Merkur.de, dass die Ampel-Bundesregierung die Beschaffung eines Arrow-3-Raketenschutzschirms für Deutschland plant.

München - „Deutschland beschäftigt sich mit dem Schutz, weil wir angesichts des Ukraine-Kriegs sehen, wo wir am verletzlichsten sind. Und das ist Air Defence.“ FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Straack-Zimmermann hat am Rande eines Wahlkampftermins ihrer Partei in München Merkur.de erklärt, dass sich die Ampel-Bundesregierung intensiv mit dem möglichen Kauf eines Arrow-3-Raketenschutzschirms für Deutschland auseinandersetzt.

Raketenschutzschirm für Deutschland? Straack-Zimmermann favorisiert Arrow 3 aus Israel

Die 65-jährige Rheinländerin steht dem Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag vor. Straack-Zimmermann nannte ein klar favorisiertes Raketenabwehrsystem und schloss ein Szenario aus. Möglicher Verkäufer an die Bundesrepublik wäre demnach Israel, das über viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich verfügt und gleich mehrere Raketenabwehrsysteme in Dienst gestellt hat. Etwa den Iron Dome.

Aber: „Der Iron Dome kommt für Deutschland nicht infrage. Das Arrow 3 ist relevant sowie die Patriots der Amerikaner. Es gibt verschiedene Systeme, mit denen wir uns beschäftigen. Unter dem Strich interessiert mich nicht, wer was liefert, sondern dass der Schutz gewährleistet ist“, erklärte die FDP-Politikerin auf Nachfrage, die in Berlin eng mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zusammenarbeitet, wie sie selbst betonte: „Ich halte viel von ihm.“

Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Straack-Zimmermann (2.v.re.) bei der Wahlkampfveranstaltung der FDP in München. © pm

Ende März 2022 war Straack-Zimmermann mit einer Delegation des deutschen Parlaments in Israel. Damals habe sie „Kontakt mit jenem Unternehmen aufgenommen, das Israel den Iron Dome baut“, erzählte sie Merkur.de: „Iron Dome ist eine etwas niedrigere Kuppel.“ Was sie damit meint? Straack-Zimmermann verwies darauf, dass der Nachteil dieses Systems sei, dass in der Theorie gegnerische Raketen schon im Landesinneren wären. Denn: Iron Dome hat nur eine Reichweite von bis zu 17 Kilometern.

Raketenschutzschirm: Kauft Deutschland Arrow-3-Raketen aus Israel?

Sie nannte stattdessen einen Vorteil von Arrow 3: „Das schützt Israel vor Raketen, die für Sekunden die Hemisphäre verlassen und dann auftauchen.“ Deswegen beschäftige sich die Ampel-Bundesregierung „mit unterschiedlichen Partnern und Systemen dahingehend, wie wir die Bundesrepublik vor Luftangriffen schützen und gleichzeitig unsere Partner mit schützen“, sagte sie.

Arrow 3 „Arrow“ (Englisch = Pfeil) ist ein Raketenabwehrsystem aus israelischer Produktion zur Bekämpfung von Lang- und Mittelstreckenraketen. Die Raketen des Arrow-Systems haben eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und können bis in die Stratosphäre fliegen. Sie sollen vor allem Boden-Boden-Raketen bekämpfen. Die Raketenabschussrampen sind dabei auf einem mobilen LKW-Tieflader montiert. Das Arrow-System umfasst eine Radaranlage des Typs IAI EL/M-2080 „Green Pine“ sowie mehrere Raketenträger, die an verschiedenen Standorten eines ganzen Landes aufgestellt werden und so einen Raketenschutzschirm bilden sollen.

Die mobile Abschussrampe eines Arrow-3-Raketensystems. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

Das Vorhaben der Ampel-Bundesregierung, die derzeit verschiedene Streitpunkte hat, für die Beschaffung des israelischen Flugabwehrsystems Arrow 3 hatte zuletzt Fortschritte gemacht. So sollen die USA Deutschland eine Freigabe für das Weitergeben von Informationen genehmigt haben. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Ende Januar unter Berufung auf Sicherheitskreise in Berlin.

Raketenschutzschirm für Deutschland? USA stünden Arrow-3-Deal wohl nicht im Weg

Einige Bauteile des Waffensystems werden aus den USA zugeliefert, deswegen braucht es die Zustimmung aus Washington. Die Aufrüstung der Bundeswehr geht damit weiter: Auf demselben FDP-Termin in der Isarmetropole hatte Straack-Zimmermann Merkur.de erzählt, dass Deutschland kurz vor dem Kauf neuer Leopard-2-A7V-Kampfpanzer für das Heer steht. (pm)