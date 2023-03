Nervöser Kadyrow bei Putin-Rapport: US-Experten analysieren Hintergrund

Von: Richard Strobl

Ramsan Kadyrow wirkte bei seinem Putin-Gespräch sichtlich nervös. © IMAGO/Mikhail Klimentyev/Tass

Nervöse Gesten und Füllwörter: Ramsan Kadyrow wirkt bei einem Treffen mit Putin enorm hektisch. Experten sehen die Gründe in der Ukraine - und erklären auch Putins Kalkül.

München – Der nervös wirkende Auftritt von Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow bei Wladimir Putin sorgt für Diskussionen. Am 13. März war Kadyrow zum Rapport beim Kreml-Machthaber angetreten. Dabei sorgten mehrere Details zu dem Eindruck, dass der Tschetschenen-Führer sich nicht gerade wohl und selbstbewusst geben konnte. Jetzt geben die US-Experten vom Institute for the Study of War eine mögliche Erklärung dafür ab.

In ihrer Analyse des Treffens nutzte Kadyrow das Meeting, um die Rolle seiner Kämpfer im Ukraine-Krieg hervorzuheben. Kadyrow betonte demnach stark, dass tschetschenische Kämpfer Putins Befehle im Ukraine-Krieg pflichtbewusst erfüllen und „darauf abzielen, bis zum bitteren Ende zu handeln“. Er bekam sein Lob von Putin: Dieser dankte dem Kriegsherren und erkannte die Rolle seiner Krieger in der Ukraine an.

Kadyrow nervös bei Putin-Besuch: Details häufen sich

Dennoch hinterließ das Treffen, von dem ein Video umgeht, den Eindruck, dass Kadyrow bei Putin nicht gerade selbstsicher auftrat. Kadyrow fummelte bei dem Treffen mit unruhigen Fingern an seinen mitgebrachten Mitschriften herum, die auch noch in auffallend großer Schrift ausfallen. BBC-Mitarbeiter Francis Scarr kommentierte zudem Kadyrows schlechte russische Aussprache und, dass dieser sehr häufig das tschetschenische Füllwort „don“ verwendet.

Den Eindruck von Unsicherheit bei Kadyrow teilen auch die US-Experten des Institute for the Study of War: „Kadyrow wirkte während des Treffens sichtlich nervös, was darauf hindeuten könnte, dass er erheblichen Druck verspürte, Tschetschenien, sich selbst und seine Truppen Putin in einem positiven und produktiven Licht zu präsentieren“, so die US-Experten.

„Putins Gunst“: Experten geben mögliche Erklärung zu Kadyrow-Auftritt

Sie begründen dies darin, dass die Kadyrow-Truppen in der Ukraine aktuell eine untergeordnete Rolle spielen. Dem Bericht nach spielt die Truppe an der Front aktuell kaum eine Rolle und führt primär Offensivoperationen in der Nähe von Bilohorivka im Oblast Luhansk durch. Zudem konzentriert man sich auf Bestrafungen hinter der Frontlinie.

„Kadyrow könnte daher befürchten, dass er bei Putin an Gunst verliert, weil er in Bezug auf tschetschenische Kampfgewinne sehr wenig vorzuweisen hat, und hoffte wahrscheinlich, seinen Ruf im Laufe dieses Treffens zu korrigieren und zu stärken“, heißt es weiter.

Doch auch Wladimir Putins Kalkül hinter dem Treffen schätzen die Experten ein. Demnach könnte der Präsident Russlands hoffen, Kadyrow so unter Druck setzen zu können, wieder verstärkt in die Kampfhandlungen einzugreifen.