„Raus aus der Sinnkrise“: Dobrindt nimmt sich Koalitionspartner zur Brust

Es knirscht in Berlin. Das wird auch im Interview mit CSU-Bundestagschef Alexander Dobrindt rasch deutlich.

München/Berlin - Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, stellt Haushalt und mittelfristige Finanzplanung auf. Die Union ist massiv unzufrieden mit seinen hohen Ausgabeplänen für Soziales und den Kürzungen bei Verteidigung und Entwicklung. Alexander Dobrindt, Chef der CSU im Bundestag, fordert einen schnellen Kurswechsel.

Diese Koalition schleppt sich von Woche zu Woche. Wann ist es genug?

Dobrindt: Die Koalition ist besser als ihr Ruf, müsste aber die Erfolge gemeinsam stärker vertreten. Dringende Bitte an die SPD: Raus aus der Sinnkrise, zurück in den Regierungsmodus. Wir haben größte Herausforderungen vor uns. Möglicherweise müssen wir in Kürze sogar ein Konjunkturpaket schnüren, um Arbeitsplätze zu erhalten.

Wie groß muss das Paket konkret sein, wo greift es?

Wir brauchen stärkere Investitionen in die Infrastruktur. Wir wollen die Einhaltung unserer internationalen Verpflichtungen bei der Verteidigung. Und wir müssen unsere humanitären Herausforderungen weltweit meistern. Es geht um Milliardenbeträge, die im Haushalt zusätzlich aufgewendet werden müssen.

„Die schwarze Null ist für uns gesetzt“

Das heißt: Die schwarze Null wackelt, doch bald neue Schulden?

Nein. Die schwarze Null ist für uns gesetzt. Auch Steuererhöhungen, wie die SPD sich das wünscht, werden wir nicht zulassen. Wir sollten rechtzeitig Mittel aus der Rücklage nehmen. Vor allem brauchen wir eine klare Prioritätensetzung: weniger Sozialstaatsdebatte. Die acht Milliarden Euro, die die SPD für eine klassische Fehlsteuerung bei ihrem Rentenmodell vorsieht, müssen wir in Investitionen lenken.

Was muss sich am Verteidigungsetat ändern?

Das Nato-Ziel von zwei Prozent muss erhalten bleiben. Wir haben uns sogar ein Zwischenziel von 1,5 Prozent im Jahr 2023 gestellt. Das bildet sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Bundesregierung leider nicht ab. Deshalb werden wir im Parlament diese Planung ändern. Haushaltsgesetzgeber ist der Bundestag. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Zusagen eingehalten werden.

Lesen Sie auch: AOK-Streit: Alexander Dobrindt stellt sich gegen Spahns Reform-Vorhaben

Dobrindt will Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver machen

Wo muss in der Rüstung investiert werden? In schöne Kinderkrippen für die Kasernen?

Beides muss möglich sein: Die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver zu machen, aber die Ausrüstung deutlich zu verbessern. Dazu braucht es langfristig Perspektiven, zum Beispiel für Großprojekte wie das gemeinsam mit Frankreich entwickelte neue Kampfflugzeug. Wir können uns nicht dauernd darauf verlassen, dass nur andere ihren Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit der Nato leisten. Die Sorgen auch aus den USA sind schon berechtigt.

Wegen der Kürzungen im Entwicklungs-Etat spricht Ihr Parteifreund Ramsauer vom „Sargnagel für die Koalition“. Hat er Recht?

Wir wollen auch, dass wir im humanitären Bereich nie wieder in eine Situation rutschen, dass in Flüchtlingscamps die Lebensmittelversorgung nicht mehr ausreicht – und diese Menschen dann nach Europa flüchten. In den vergangenen Jahren haben wir diesen Haushalt von sechs auf über zehn Milliarden Euro gesteigert, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Aufgaben werden immer mehr.

Also – Sargnagel?

Wir haben in den letzten Jahren im Bundestag immer wieder dafür gesorgt, dass dieser Etat stärker steigt, als es der Finanzminister vorgesehen hat.

Auch interessant: Reichsbürger diente als Soldat: Bundeswehr zieht Konsequenzen und suspendiert ihn