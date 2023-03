Schuss bei Razzia gegen „Reichsbürger“ – wohl auch Polizisten und Soldaten unter den Durchsuchten

Teilen

Ein Mann hält ein Heft mit dem Aufdruck „Deutsches Reich Reisepass“ in der Hand. Sogenannte Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland. © Patrick Seeger/dpa

Bei einer Durchsuchung in Baden-Württemberg gab es einen Zwischenfall mit Schusswaffe. Es gibt Spekulationen über einen Zusammenhang mit dem „Reichsbürger“-Milieu.

Karlsruhe – Bei einer Durchsuchung im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Reutlingen in Baden-Württemberg gab es am Mittwoch (22. März) einen Zwischenfall mit Schusswaffengebrauch. Nach Spiegel-Informationen wurde ein SEK-Beamter angeschossen, dabei aber nur leicht verletzt. Die Polizei habe den Schützen in Gewahrsam genommen, sagte ein Sprecher der Behörde.

„Reichsbürger“-Razzia in Baden-Württemberg – und Durchsuchungen in weiteren Bundesländern

Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit der am 7. Dezember aufgedeckten Gruppe mutmaßlicher „Reichsbürger“, die einen Staatsstreich geplant haben sollen. Mutmaßlicher Anführer der „Reichsbürger“ ist Heinrich XIII. Prinz Reuß. Nach Informationen der ARD und des Spiegel wurden Objekte in sieben Bundesländern durchsucht.

Der Spiegel schrieb unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass bei einigen der Durchsuchten Waffen vermutet worden seien. Die ARD berichtet, dass einige von ihnen Polizisten oder Soldaten seien. Sie sollten teilweise weitere staatsfeindliche Gruppen gebildet haben. Im Dezember 2022 waren Polizei und Bundesanwaltschaft mit mehreren tausend Einsatzkräften gegen ein mutmaßliches Netzwerk aus „Reichsbürgern“ vorgegangen. Diese sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. (AFP/dpa/frs)