Nach Bericht über eskalierte Israel-Demo: ARD-Sender löscht Beitrag und entschuldigt sich

„Entsprach nicht journalistischen Standards“

von Tanja Kipke schließen

Ein TV-Beitrag des RBB über eine Anti-Israel-Demonstration in Berlin sorgte in den letzten Tagen für Aufsehen. Der Sender hat nun Stellung bezogen.

Berlin - Wiederholt sind in Berlin zu Anti-Israel-Demonstrationen veranstaltet worden - teils eskalierten die Proteste in Gewalt. Ein Beitrag der rbb-Abendschau“ zu diesem Thema stieß in den vergangenen Tagen auf heftige Kritik: Der Vorwurf einseitiger Berichterstattung stand im Raum. Ein RBB-Reporter hatte eine Veranstaltung als friedlich bezeichnet und die „sehr, sehr gute Atmosphäre“ beschrieben - obwohl es bei der Demonstration zu Auseinandersetzungen und Anti-Israel-Parolen gekommen war. Der Sender hat nun reagiert.

Nach RBB-Beitrag zu Anti-Israel-Demo in Berlin: Viel Kritik vor allem in den sozialen Medien

Der RBB-Reporter vor Ort hatte berichtet: „Junge Frauen, die viel Farbe in die Demonstration reinbrachten, aufgrund von den palästinensischen Fahnen, die sie mitgebracht hatten, aber auch durch ihre Kostüme und Kopftücher“. Dies habe der Demonstration „eine sehr, sehr gute Atmosphäre“ verliehen, so der Sprecher weiter. Sein Fazit: „Es war wirklich eine sehr friedliche Demonstration.“

In den sozialen Medien wurde der Beitrag dafür vielfach kritisiert. Sebastian Brux, Pressesprecher des Berliner Senators für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, twitterte noch am selben Abend: „Bin ja kein Journalist, frage mich aber, ob da die professionelle Distanz fehlt? Demo rief ‚Kindermörder Israel‘, ‚eine ganz tolle Atmosphäre‘ behauptet dagegen die rbbabendschau. Und diese Exotisierung von Menschen in ‚Kostümen‘ ist auch schräg.“

Bin ja kein Journalist, frage mich aber, ob da die professionelle Distanz fehlt? Demo rief „Kindermörder Israel“ (Q: @glr_berlin), „eine ganz tolle Atmosphäre“ behauptet dagegen die @rbbabendschau. Und diese Exotisierung von Menschen in „Kostümen“ ist auch schräg. #b1905 pic.twitter.com/Ft2whtSSep — Sebastian Brux (@sebibrux) May 19, 2021

Auch Ruven Gastel, Sprecher des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, kritisierte die Berichterstattung scharf: „Was ist hier eigentlich los?! Seit Tagen zieht der antisemitische Mob durch Berlins Straßen und die rbbabendschau berichtet, als ginge es um den CSD (Christopher Street Day)?“

Polizei gibt Details zur Demonstration bekannt - Polizist erlitt „Knalltrauma“

Nach Angaben der Berliner Polizei verlief die besagte Demonstration alles andere als ruhig. 53 Personen nahmen die Beamten vorläufig fest, gegen neun leiteten sie ein Strafermittlungsverfahren ein. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs, Sachbeschädigung und Beleidigung, wie aus einem Bericht hervorgeht. Es kam auch zu 28 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Hygienemaßnahmen.

Zudem beklagte die Polizei, dass ein Beamter mit einem Stein beworfen sein. Ein weiterer erlitt ein Knalltrauma, da Aktivisten Pyrotechnik unter einem Einsatzwagen gezündet hatten. Gegen Ende der Demonstration nahmen die Beamten zudem einen 19-Jährigen fest, der mit einer Holzlatte auf einen Kameramann einschlug.

Nach umstrittenen Beitrag: Sender räumt Fehler ein und entschuldigt sich öffentlich

Der RBB räumt nun Fehler ein. „Die Darstellung enthielt inhaltliche und handwerkliche Fehler und wurde der Situation nicht gerecht. Diese Berichterstattung entsprach definitiv nicht unseren journalistischen Standards“, schrieb der Sender auf Twitter.

Wir haben den Beitrag über die gestrige Pro-Palästina-Demo aus der Mediathek entfernt. Die Darstellung enthielt inhaltliche und handwerkliche Fehler und wurde der Situation nicht gerecht. Diese Berichterstattung entsprach definitiv nicht unseren journalistischen Standards. — rbb Abendschau (@rbbabendschau) May 20, 2021

In der Donnerstags-Sendung der Abendschau (20. Mai) gab auch Moderatorin Eva-Maria Lemke eine deutliche Stellungnahme ab. Sie sagte: „Anders als zunächst von uns berichtet, waren dort israelfeindliche Sprechchöre zu hören. Es gab später auch 53 Festnahmen“. Dass man das nicht benannt habe, bedauere man sehr. Die Berichterstattung sei daher zu einseitig gewesen und habe inhaltliche Fehler gehabt. Man nehme die kritischen Anmerkungen zur Sendung sehr ernst und gehe als Redaktion damit selbstkritisch um. „Wir möchten dafür an dieser Stelle um Entschuldigung bitten“.

Im Nahost-Konflikt haben sich Israel und Hamas unterdessen auf eine Waffenruhe geeinigt. (tkip)

Mit unserem brandneuen Politik-Newsletter bleiben Sie stets informiert über das nationale und internationale politische Geschehen.