Reaktionen zur Landtagswahl in Bayern: Grüner Palmer verkündet Fake-„Rücktritt“ von Merkel und Seehofer

Landtagswahl 2018 in Bayern: Hier finden Sie alle Reaktionen auf das drohende Bayern-Beben. Vor allem auf die Reaktion von Kanzlerin Merkel darf man gespannt sein.

Die Umfragen im Vorfeld der Landtagswahl in Bayern 2018 hatten gewaltige Verschiebungen der bisherigen Kräfteverhältnisse vorhergesagt. Wie reagieren Markus Söder, Horst Seehofer und der Rest der CSU auf die Wahl? Auch auf die Reaktionen aus Berlin um Angela Merkel darf man gespannt sein: Die bayerische Landtagswahl hat große Bedeutung auch für die Bundespolitik Der Blick geht zugleich Richtung SPD: Wird ein schwaches Wahlergebnis auch Parteichefin Andrea Nahles unter Druck bringen?

Opposition und Experten werden sich ebenfalls nicht mit ihrer Meinung zurückhalten: Das Wahlergebnis dürfte Anlass für harte Angriffe, aber auch für politische Deutungen liefern.

17.43 Uhr: Einen ersten Aufreger hat der Grüne Boris Palmer schon vor dem Wahlabend produziert: In einer offenbar satirisch gemeinten „Eilmeldung“ verbreitete der Oberbürgermeister Tübingens auf Facebook die Nachricht, Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer stellten ihre Ämter zur Verfügung. „Beide wollen damit ‚einen Neuanfang für Deutschland, Bayern und die Union ermöglichen‘“, schrieb Palmer in seinem Posting. Als Quelle gab Palmer „dpa/BP“ an.

Die Nachrichtenagentur dpa sah sich gar genötigt, auf Twitter klarzustellen, es handle sich „selbstverständlich um keine dpa-Meldung“.

Wichtiger Hinweis: Dabei handelt es sich selbstverständlich um keine @dpa-Meldung! (rad) pic.twitter.com/q8IL86pE9r — dpa (@dpa) 14. Oktober 2018

Palmer ruderte daraufhin zurück. Er ergänzte seinen Post um ein Postskriptum. „PS: ursprünglich stand hier: „Quelle: dpa/BP“. Eine solche Agentur gibt es nicht. BP war ein satirischer Hinweis auf Boris Palmer. Jetzt hat mich aber dpa angerufen und gebeten, dpa zu entfernen. Das tue ich hiermit und weise nochmals darauf hin, dass die Meldung Satire ist“, erklärte der streitbare Politiker.

Landtagswahl in Bayern: Vorab-Reaktionen von Angela Merkel und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wünscht der CSU am Sonntag bei der Landtagswahl in Bayern ein "gutes Ergebnis". Sie wisse aber auch, "dass wir in nicht ganz einfachen Zeiten leben", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz. Sie antwortete damit auf die Frage, ob sie Auswirkungen der Bayern-Wahl auf die große Koalition in Berlin befürchte.

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern hat CDU-Vize Volker Bouffier die Schwesterpartei CSU scharf kritisiert. „Die CSU war leider in den letzten Monaten für das Ansehen der Union insgesamt nicht besonders hilfreich“, sagte der hessische Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge wird es nicht für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung reichen. Eine Personaldiskussion um Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel führt nach Bouffiers Einschätzung nicht weiter. Er halte es für richtig, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand blieben.

16.00 Uhr: Herzlich Willkommen. Hier finden Sie alle Reaktionen aus Politik und gesellschaft auf die Landtagswahl 2018 in Bayern.

