Rebellenangriffe in DR Kongo: Tausende fliehen nach Uganda

Soldaten der Rebellenbewegung M23 in der Demokratischen Republik Kongo. © IMAGO/Takeshi Kuno

Wegen Angriffen der Rebellenbewegung M23 haben bis jetzt rund 6000 Zivilisten aus der DR Kongo in Uganda Zuflucht gesucht.

Kampala - Rund 6000 Zivilisten sind aus der Demokratischen Republik Kongo in das benachbarte Uganda geflüchtet. Grund dafür seien Angriffe der Rebellenbewegung M23 auf Zivilisten und militärische Einrichtungen im Nordosten des Kongo, teilte das Rote Kreuz Ugandas am Dienstag mit.

Die Geflüchteten befänden sich in einem Übergangslager in Bunagana und man erwarte mehr Menschen, sagte Irene Nakasita, eine Sprecherin des Roten Kreuzes in Uganda, der Deutschen Presse-Agentur. Das ostafrikanische Binnenland mit 44 Millionen Einwohnern beherbergt bereits rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Südsudan und der Demokratischen Republik Kongo.

Die M23-Bewegung besteht aus ehemaligen Soldaten der kongolesischen Armee, die sich 2012 abspalteten und eine Rebellengruppe bildeten. Im Osten des Landes sollen nach Angaben der USA etwa 130 unterschiedliche bewaffnete Gruppen aktiv sein; vielen von ihnen geht es um die Kontrolle der wertvollen Bodenschätze. Der Kongo mit seinen rund 90 Millionen Einwohnern ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer, Kobalt, Gold und Diamanten. (dpa)