„Solange mein heiliges Buch verbrannt wird ...“: Erdogan verpasst Schweden den nächsten Dämpfer

Von: Florian Naumann, Bedrettin Bölükbasi

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan während einer Pressekonferenz in Ankara. (Archivfoto) © Adem Altan/AFP

Erdogan will im Streit mit Schweden um eine Nato-Mitgliedschaft der Skandinavier nicht nachgeben. Als Grund gibt er nun die Koran-Verbrennung an.

München/Ankara – Seit Monaten stemmt sich die Türkei unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gegen eine Mitgliedschaft von Schweden und Finnland in der Nato. Nun nutzt Erdogan die Koran-Verbrennung des Rechtsextremen Rasmus Paludan, um an seiner Position gegen Schweden zu zementieren. Eine Wende in der Haltung gegenüber Finnland hält er sich hingegen weiter demonstrativ offen.

Nato-Erweiterung: Erdogan wehrt sich weiterhin gegen schwedische Mitgliedschaft

Am Mittwoch (1. Februar) stellte Erdogan erneut eine Zustimmung zur Aufnahme Finnlands ohne Schweden in die Nato in Aussicht. In Bezug auf Finnland sehe man den Prozess „positiv“, sagte Erdogan bei einer Kabinettssitzung in Ankara. „Aber Schweden betrachten wir nicht positiv, das soll gesagt sein“, ergänzte er.

Man beobachte die Lage um Schweden sehr genau. „Bemühe Dich nicht umsonst!“, lautete Erdogans Botschaft an das Land. „Solange Du und Deine Sicherheitskräfte zulassen, dass mein heiliges Buch, der Koran, verbrannt und zerrissen wird, stimmen wir Eurem Nato-Beitritt nicht zu“, betonte der Chef der islamisch-konservativen AKP.

Erdogan wirft Schweden etwa Unterstützung von „Terrororganisationen“ wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Mehrere islamfeindliche Aktionen in Europa haben zu neuen Spannungen geführt. Ankara nahm Paludans Koran-Verbrennung zum Anlass, die Gespräche über den Nato-Beitritt Schwedens auszusetzen. Schweden will zusammen mit Finnland infolge des Ukraine-Krieges gegen die Ukraine in das westliche Militärbündnis.

Türkei setzt Schweden unter Druck: Stockholm kontert – „Keine Kompromisse bei Meinungsfreiheit“

Ankara fordert von Stockholm konkrete Aktionen, um eine Erfüllung der „Verpflichtungen“ aus dem Abkommen vom Nato-Gipfel in Madrid zu zeigen. Schwedens Außenminister Tobias Billström betonte am Mittwoch allerdings, Religion sei nicht Teil dieser Einigung. „Wir machen keine Kompromisse bei der Meinungsfreiheit“, sagte er dem Sender SVT zufolge.

Schweden habe sich Einzug der Erfüllung des „Memorandums“ zum Nato-Beitritt verpflichtet. „Und das werden wir innerhalb des Rahmens tun, den unsere Verfassung, unsere Gesetzgebung und unsere Prinzipien der Rechtssicherheit setzen“, stellte Billström klar. Schweden hatte sich bislang betont vorsichtig gegenüber der Türkei geäußert. Allerdings hatte zuletzt ein Gericht auch der Auslieferung eines Journalisten an Ankara einen Riegel vorgeschoben.

Nato-Streit mit der Türkei: Widerstand gegen Schweden, Lob für Finnland

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu unterstrich bei einer Pressekonferenz mit seinem estnischen Amtskollegen Urmas Reinsalu, dass man noch keine „konkreten Schritte“ gesehen habe. Zwar verstehe man die Sicherheitsinteressen von Schweden und Finnland, allerdings sei es auch legitim zu erwarten, dass diese Länder die Sicherheitsbedenken der Türkei verstehen.

Darüber hinaus kritisierte er die schwedische Regierung wegen der Koran-Verbrennung. Stockholm erlaube dies nicht nur, sondern stelle auch Sicherheitskräfte zum Schutz dieser Protestaktionen bereit. Cavusoglu sprach von „Provokationen“ durch radikale Personen. Finnland hingegen lobte er. Im Gegensatz zu Stockholm lasse Helsinki solche Provokationen nicht zu.

Finnland will Koran-Verbrennung nicht erlauben – „Verstoß gegen Religionsfreiheit“

Tatsächlich teilte die finnische Polizei vor wenigen Tagen laut dem finnischen öffentlich-rechtlichen Sender Yle mit, dass die Koran-Verbrennung nicht vereinbar mit dem finnischen Recht sei. Man werde eine derartige Demonstration nicht erlauben und eingreifen, hieß es von der Polizei. Zudem wurden für diesen Fall Ermittlungen wegen des „Verstoßes gegen die Religionsfreiheit“ angekündigt. Kimmo Nuito, Rechtsprofessor der Universität von Helsinki, gab ebenfalls an, dass die Polizei nicht dazu verpflichtet sei, eine mögliche Koran-Verbrennung zu schützen.

In der Pressekonferenz behauptete Cavusoglu, Ankara wolle den gemeinsamen Antrag von Schweden und Finnland nicht spalten. „Die Türkei hat keine Bestrebungen, den Mitgliedschaftsprozess aufzuteilen“, sagte Erdogans Minister. Sollten sich allerdings die beiden Länder dazu entscheiden, werde die Türkei den finnischen Antrag separat betrachten und „natürlich positiver“ dazu stehen. (bb)