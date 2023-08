Deswegen will sich Erdogan mit Putin treffen

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Noch vor dem Treffen der G20 will sich Erdogan mit Putin treffen. Zu besprechen gibt es viel, doch vor allem das Getreideabkommen steht im Fokus.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte es bei seinem Besuch in Ungarn angedeutet. Er werde Russland besuchen, wenn er dazu Gelegenheit bekäme. Jetzt steht fest, Erdogan wird seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin schon bald in Sotschi treffen. Dabei soll es vor allem um eine mögliche Wiederaufnahme des Getreideabkommens mit der Ukraine gehen. „Der Präsident wird nach Sotschi reisen“, bestätigte der Sprecher der Regierungspartei AKP die geplante Reise.

Inzwischen soll auch das Datum feststehen. „Erdogan könnte möglicherweise am 8. September nach Russland reisen, bevor er zum G20-Gipfel in Neu-Delhi nach Indien reist“, schreibt der Journalist Firat Kozok von Bloomberg News auf dem Kurznachrichtendienst „X“ (vormals Twitter).

Russland baut Kernkraftwerk in der Türkei

Das Thema Getreideabkommen sei für Erdogan wichtig, da er dadurch sein internationales Ansehen stärken kann, erzählt Arif Asalioglu, Direktor des „Mirnas International Institute“ in Moskau, im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Allerdings gebe es auch weitere wichtige Punkte, die Erdogan mit seinem russischen Amtskollegen besprechen möchte. „Ein weiteres Thema ist auch der Bau des Kernkraftwerks Akkuyu. Der Bau des Kernkraftwerks geht langsamer voran als erwartet.“ Darüber hinaus wollen beide Länder die Türkei zu einem Gasknotenpunkt ausbauen.

Türkei soll Erdgaszentrum werden

Bei dem vergangenen Besuch Erdogans in Ungarn hatte Budapest angedeutet, mehr russisches Gas über die Gaspipeline Turkstream zu kaufen. In einer Erklärung Ungarns hieß es, man wolle die Menge des gekauften Gases durch das Erdgasverteilungszentrum, das zwischen Moskau und Ankara errichtet werden soll, erhöhen, sagte Wissenschaftler Asalioglu.

Auch im vergangenen Jahr hat sich Erdogan mit seinem russischen Amtskollegen in Sotschi getroffen. © IMAGO/Vyacheslav Prokofyev

Erdogan könnte gestärkt zu G20-Gipfel reisen

Beim anstehenden Gipfel der G20 am 9. und 10. September könnte ein positiver Verlauf der Gespräche mit Putin Erdogans Hand stärken. „Erdoğan will mit einem vollen Koffer zum G20-Gipfel fahren. Er will sagen: Ich habe die Möglichkeit, die Gespräche mit Putin fortzusetzen, der Getreidekorridor und die Friedensverhandlungen können mit mir realisiert werden“, so Asalioglu.

Moskau will Abzug türkischer Soldaten aus Syrien

Es gibt jedoch auch Probleme zwischen Russland und der Türkei. Sowohl Damaskus als auch Moskau wollen, dass türkisches Militär Syrien verlässt. „Der syrische Machthaber Assad hat ein Treffen mit Erdogan an diese Bedingungen geknüpft“, erzählt der Moskauer Wissenschaftler. Erst kürzlich habe es in der Nähe von türkischen Militärstützpunkten in Aleppo und Idlib Explosionen gegeben. Während die Türkei praktisch das Tor in den Westen ist, ist auch Erdogan von Putin abhängig. Vor allem bleibt die Türkei von russischen Energielieferungen abhängig.