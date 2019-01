Rechtsextreme bekleben Redaktionsgebäude und Parteibüros mit Plakaten

Tja, so sinds halt, die Randgruppen!

Sachsen/Riesa – Die Jugendorganisation der Linken – die

Linksjugend – zieht mit einem Transparent durch Riesa, das die

Menschenverachtung der Linken in seiner ganzen Breite zum Ausdruck

bringt.

Die Linksjugend Leipzig – der Kindergarten der Partei Die Linke –

zeigt nur wenige Tage nach dem blutigen Angriff auf den AfD‐Politiker

Frank Magnitz, was in den Augen von Linken eine Mensch, der nicht ihre

Ideologie teilt, wert ist. Unter dem Motto „AfD? Wegholzen!” haben

Linksextremisten – darunter auch Die Linke – zu einer Demonstration am

Samstag gegen den Europaparteitag der AfD in Riesa aufgerufen.