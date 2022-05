Rede zum 9. Mai: Putin eskaliert nicht, aber deeskaliert er?

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Die Rede von Kreml-Chef Wladimir Putin zur Siegesparade am 9. Mai kommentiert Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Michael Kappeler/dpa/Marcus Schlaf

Überraschend defensiv klang Russlands Präsident Putin bei seiner Rede zur Siegesparade am 9. Mai. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Putin liebt es, das Unerwartete zu tun, sich als Meister der Überraschungen zu inszenieren. Es gehört zum Mythos des Mannes, der zu allem fähig sein will und seine Gegner dadurch in Angst versetzt. Gemessen daran ist sich der Kreml-Chef bei seiner Propagandashow zum 9. Mai mal wieder treu geblieben: kein Wort von der Ausrufung des „totalen Krieges“ oder der Generalmobilmachung, die insbesondere die selbst ernannte deutsche „Friedensfraktion“ um Alice Schwarzer schon für ausgemachte Sache gehalten hatte. Stattdessen tischte er seinen Russen wieder das Märchen von den Nazis in der Ukraine auf, die es zu besiegen gelte wie einst Hitler-Deutschland.

Ukraine-Krieg: Putin eskaliert nicht - der Westen sollte trotzdem auf neue Überraschungen gefasst sein

Putin muss nicht mehr mobil machen – sein Ziel, Teile der westlichen Gesellschaften in Panik zu versetzen und nachgiebig oder sogar kapitulationsbereit zu stimmen, hat er (besonders in Deutschland) schon erreicht. Doch ist Putins Verzicht auf eine weitere Eskalation wirklich bereits als dessen Gegenteil zu deuten, sprich als Zeichen der Deeskalation? Sucht er gar nach einem gesichtswahrenden Ausweg aus einer für ihn immer verfahreneren Lage? Klar ist: Russland befindet sich in der Ostukraine in einem für den Präsidenten gefährlichen Abnutzungskrieg ohne nennenswerte Geländegewinne. Zum für ihn enttäuschenden Kriegsverlauf passt sein gestern bei der Moskauer Siegesparade präsentiertes neues Narrativ vom russischen Präventivschlag, mit dem der Kremlchef seinen brutalen Überfall zum legitimen Defensivkrieg gegen die Nato umetikettierte, die angeblich kurz vor der Invasion Russlands gestanden habe.

Das dient vor allem der Rechtfertigung der sogenannten „Sonderaktion“ im Inneren, doch könnte der Kremlherrscher seinen Landsleuten einen späteren friedensvertraglichen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt auch gut als Kriegstrophäe präsentieren. Interessant war immerhin, dass Putin seinen Anspruch auf die gesamte Ukraine gestern nicht erneuerte. So oder so: Der Westen sollte auf neue Überraschungen gefasst sein und sich vor allzu großen Illusionen hüten.

Ein Kommentar von Georg Anastasiadis