Reformbewegung „Wir sind Kirche“ spricht von „Schicksalsgipfel“

"-Der Missbrauchsskandal ist ein Desaster für die katholische Kirche. Nun gibt es einen Krisengipfel in Rom. Der Papst und die Bischöfe müssen liefern - und mehr als nur Worte. Sonst verspielen sie ihren letzten moralischen Kredit.

Weltweit haben Priester durch sexuellen Missbrauch das Leben Zehntausender Kinder zerstört. Ja, selbst vor Ordensfrauen machten Geistliche nicht Halt. Wie jüngst Papst Franziskus zugab, wurden Nonnen vergewaltigt, sogar von Sexsklavinnen war die Rede. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der mit Enthüllungen in Irland, den USA und Deutschland begonnen hat, zieht immer weitere Kreise. Für die katholische Kirche, die gerne als moralische Instanz auftritt, ist dieser Skandal ein Desaster. ……

In Deutschland scheinen die Zauderer unter den Bischöfen das Sagen zu haben.

Obwohl die im Herbst 2018 vorgelegte Missbrauchsstudie aufgeschreckt hat: 1670 Priester sollen in den vergangenen 70 Jahren 3677 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Und die Dunkelziffer ist hoch. Denn Akten wurden vernichtet und manipuliert, Straftaten verheimlicht und nicht gemeldet. Lüge, Vertuschung und Machtmissbrauch wurden nachgewiesen."

