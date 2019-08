Obiger Artikel existiert seit einigen Tagen als Duplikat mit 29 Kommentaren. Was soll das, so systemgefährdend war aufgezeigte Kritik an Deutschen Verhältnissen nicht.

[-] Heute wird nun auf 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Energiemais und Energieraps angebaut. Dazu werden Stickstoffdünger eingesetzt, die das Grundwasser mit Nitrat und Nitrit vergiften, zudem werden dabei Stickoxide und das klimaschädliche Lachgas freisetzt. Um mehr Land für den Anbau nutzen zu können werden die Knicks abgeholzt. Zudem wird als Pflanzenschutzmittel Glyphosat eingesetzt. Mit den bekannten Auswirkungen auf die Artenvielfalt und Natur. Im Winter liegen die Flächen brach und sind der Erosion ausgesetzt. Aber egal, die Grünen Stadtmenschen wissen wie Natur- und Klimaschutz funktioniert und beklagen jetzt das Bienen- und Insektensterben. Und Schuld ist natürlich nicht der Energiepflanzenanbau auf dem Acker, der von einigen, wenigen Prozent auf 20% durch die Grünen seit 2000 maßgeblich mit hochgefahren wurde. Ich kenne etliche Wiesen und Weiden, auf denen früher Gänse und Kiebitze rasteten und brüteten, wo heute Energiemais- und Energieraps wächst. Zudem sind die Landpreise durch den Anbau von Energiepflanzen exorbitant in die Höhe gestiegen. Biolandwirte und Milchbauern können oft die Landpreise und Pachten nicht mehr bezahlen. Diese Fakten dürften in beeindruckender Weise darlegen das GRÜNE + Umwelt ein Oxymoron in sich selbst sind. So wie „alter Knabe“ oder „Eile mit Weile“.

[-] Das die landwirtschaftliche Nutzfläche für Energiemais und Energieraps konkurriert mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche für unsere Teller ist inhärent logisch und muss daher von mir nicht näher beleuchtet werden.

Quelle: Anbaufläche von Energiepflanzen in Deutschland nach Art in den Jahren 2007 bis 2017 (in 1.000 Hektar)

2007 ≈ 1.750, 2008 ≈ 1.600, 2009 ≈ 1.650, 2010 ≈ 1.800, 2011 ≈ 2.050,

2012 ≈ 2.100, 2013 ≈ 2.000, 2014 ≈ 2.200, 2015 ≈ 2.300, 2016 ≈ 2.300,

2017 ≈ 2.200

