Regierung möchte Neuerungen bei Erwerbsminderung beschließen

Die Bundesregierung will für Millionen Menschen mit Erwerbsminderung Verbesserungen auf den Weg bringen.

Berlin - «Im Bundeskabinett werden wir am Mittwoch mit dem Rentenpaket I deutliche Verbesserungen bei der Erwerbsminderung beschließen und den Nachholfaktor wieder in Kraft setzen», sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Mit der verbesserten Erwerbsminderungsrente unterstützen wir Menschen, die krankheitsbedingt nicht mehr oder nur noch teilweise arbeiten können», erläuterte Heil. «Hier geht es um rund 3 Millionen Menschen die von Zuschlägen profitieren werden.» Die verbesserten Leistungen solle es ab 1. Juli 2024 geben. «Wir nehmen dafür jährlich 2,6 Milliarden Euro in die Hand, und sichern die Menschen besser ab.» Das sei eine Frage des Anstands und der Leistungsgerechtigkeit.

Mit dem Nachholfaktor solle die Stabilität der Rente gestärkt werden, sagte Heil weiter. Der Faktor wirkt sich dämpfend auf die Rentenerhöhung im Juli aus. Dennoch seien dank der guten Lohn-Entwicklung kräftige Rentenerhöhungen von gut 5,3 Prozent in Westdeutschland und 6,1 Prozent in Ostdeutschland möglich, bekräftigte Heil. (dpa)