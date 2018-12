Regierungserklärung: Söder ändert Flüchtlingskurs und erklärt großes Ziel

Jahrelang fuhr die CSU in der Flüchtlingspolitik einen harten Kurs. Jetzt ändern sich der Ton und die Schwerpunkte. Um mehr gegen die Fluchtursachen zu tun, will Markus Söder 2019 nach Afrika reisen.

Update 11.12.2018, 12.24 Uhr: CSU und Freie Wähler sollen nach Ansicht von Ministerpräsident Söder in den kommenden fünf Jahren geräuschlos, pragmatisch und harmonisch zusammenarbeiten. „Bürgerlich regieren heißt, gut zu regieren. Probleme sachlich zu lösen, statt ständig zu streiten, die Gegenwart zu verbessern und gleichzeitig vorausschauend die Zukunft zu planen“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in seiner Regierungserklärung mit dem Titel „Bayern ist es wert“ im Landtag in München. Die schwarz-orange Koalition gebe Antworten auf die drängenden Fragen und stehe für Verlässlichkeit und Stabilität. „Das soll der Stil der neuen Koalition sein“, versprach er.

Die große Mehrheit der neu zugelassenen Autos in Bayern solle zudem künftig keinen Verbrennungsmotor mehr haben. „Wir werden die Elektromobilität und autonomes Fahren nachhaltig vorantreiben“, sagte Söder. „Unser Ziel ist, dass 70 Prozent der neu zugelassenen Autos bis 2030 in Bayern elektrisch fahren.“ Bayern sei bereits jetzt ein Elektroautoland. „In keinem anderen Land fahren mehr Elektroautos als in Bayern.“

Außerdem forderte Söder eine neue Föderalismusdebatte. "Es ist an der Zeit, eine neue Föderalismusdebatte zu beginnen", sagte Söder am Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung nach der bayerischen Landtagswahl im Landtag. Söder sagte, es könne nicht sein, dass die Länder zu einer "Kontostelle" des Bundes verkümmern.

"Wir brauchen eine eigene, selbstständige Perspektive", sagte der Ministerpräsident. "Die Länder müssen ihre eigenen Rechte deutlich markieren." Dabei bekräftigte er das kategorische Nein zu der vom Bund für den Digitalpakt Schule gewollten Grundgesetzänderung. Der Bund will eine Grundgesetzänderung für den Digitalpakt, alle 16 Bundesländer lehnten dies in der vergangenen Woche ab.

Ursprungsmeldung: Söder ändert Flüchtlingskurs und will nach Afrika reisen

München - Nach Informationen unserer Zeitung wird Söder heute Mittag in seiner Regierungserklärung ankündigen, dass ihn im kommenden Jahr seine erste große Reise als Ministerpräsident auch nach Afrika führt. Bislang stand der Kontinent nicht im Fokus der bayerischen Landespolitik - aus der CSU nahm sich eigentlich nur Entwicklungshilfeminister Gerd Müller ernsthaft der Bekämpfung von Fluchtursachen an. Die Reisen der Ministerpräsidenten waren in der Regel von wirtschaftlichen Interessen geprägt, auch in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Edmund Stoiber und Horst Seehofer reisten zudem mehrfach nach Russland.

+ Schon 2010 war Söder in Afrika - und überreichte Kindern in der Klinik des Slums Mathare in Nairobi T-Shirts seines Ministeriums. © Foto: cd

Für Söder selbst ist es allerdings nicht die erste Reise auf den Kontinent. Schon als Gesundheitsminister besuchte er Kenia, wo er sich über Gesundheits- und Naturschutzprojekte informierte.

