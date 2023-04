„Irrer Plan“: Pistorius will Regierungsfliegern den Raketenschutz streichen

Kein Schutz für Scholz?

Zu teuer? Das Verteidigungsministerium will auf einen Raketenschutz bei den neuen Regierungsfliegern verzichten – trotz Ukraine-Krieg. Die CDU ist entsetzt.

Berlin – Mitten in Europa tobt der Ukraine-Krieg. Dennoch will das Verteidigungsministerium zumindest in einem Punkt sparsam bleiben: Bei den neuen Regierungsfliegern soll kein Raketenschutz eingebaut werden. Wie die Bild am Sonntag berichtete, lässt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) derzeit offenbar einen Verzicht auf die Abwehrsysteme prüfen. Müssen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trotz Russlands Aggressionen trotzdem schutzlos um die Welt jetten? Bei der Opposition zeigte man sich entsetzt.

Trotz Ukraine-Krieg: Bundesregierung will Raketenabwehr bei Regierungsflieger streichen

Laut dem Medienbericht sollte der Einbau der Raketenabwehrsysteme ab diesem Jahr nach und nach in der neuen Flotte der Flugbereitschaft der Bundeswehr erfolgen. Systeme, die mittels eines Lasers angreifende Raketen ablenken können, gelten weltweit in Regierungsfliegern als Standard – nicht nur in der berühmten US-amerikanischen „Air Force One“. Doch im Verteidigungsministerium hat man von dem ursprünglichen Zeitplan offenbar Abstand genommen und die Ausstattung auf den Prüfstand gestellt.

Ohne Regierungsflieger geht es nicht: Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD).

Harte Kritik kommt vom CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechens, der zu dem Vorgang eine offizielle Anfrage an das Ministerium gestellt hatte. Zur Bild sagte er nun: „Was für ein irrer Plan aus dem Verteidigungsministerium! Wir haben wieder Krieg auf europäischem Boden. Und die Regierung kommt auf die Idee, die Schutzsysteme der neuen Regierungsflieger zu streichen!“

In der Bundesregierung will man sich eigentlich nicht weiter zu den Vorgängen äußern – aus sicherheitspolitischen Erwägungen. In der Antwort auf die Unionsanfrage teilte das Verteidigungsministerium aber mit, dass man die Kosten und den Nutzen noch einmal abwägen wolle. So müssten die Regierungsflieger für den Einbau jeweils sechs Monate aus dem Flugbetrieb genommen werden.

Regierungsflieger in Deutschland: Baerbock und Scholz sind die Vielflieger der Flugbereitschaft

Bei der derzeit nötigen Reisediplomatie ist das offenbar ein Problem. Allein Kanzler Scholz bestieg im vergangenen Jahr 114 Mal den Regierungsjet. Außenministerin Baerbock brachte es auf 67 Flüge, wie vor wenigen Wochen ebenfalls aus einer CDU-Anfrage hervorgegangen war. Inwieweit die Flüge verzichtbar waren oder nicht – das war bereits damals Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung, wie merkur.de berichtet hatte.

Raketenabwehrsystem: Einbau in Regierungsflieger frisst zuviel Zeit

Doch das Verteidigungsministerium will es nun ganz genau wissen. So läuft derzeit eine Abfrage bei den Vielfliegern aus Kanzleramt, Auswärtigen Amt und Präsidialamt. Alle drei sollen sich äußern, ob sie die sechsmonatige Auszeit der neuen A350-Jets in Kauf nehmen wollen – oder eben nicht. Bislang soll nur das Kanzleramt Stellung bezogen haben. Wie die Bild berichtete, will Scholz wohl auch auf das Raketenabwehrsystem verzichten.

Im Haushalt würde sich das durchaus bemerkbar machen. 2019 hatte die Bundesregierung die neuen Regierungsflieger vom Typ A350 geordert – für insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Für den Einbau der Raketenabwehr waren bislang 219 Millionen Euro vorgesehen. Im Finanzministerium wäre Christian Lindner (FDP) angesichts der harten Haushaltsauseinandersetzung mit seinen Ressortkollegen nicht traurig, wenn er die Mittel behalten dürfte. (jkf)

