Regierungskritischer russischer Journalist in Kiew erschossen

Der Journalist Arkadiy Babchenko wurde am Dienstag in Kiew erschossen.

Durch drei Schüsse in den Rücken

Der regierungskritische russische Journalist Arkadi Babschenko ist am Dienstag in Kiew erschossen worden. Der 41-Jährige sei in seinem Wohnhaus getötet worden, teilte die Polizei mit.