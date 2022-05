Ukraine-Krieg: Kämpfer und Zivilisten harren in Stahlwerk in Mariupol aus

Ukraine verwundet wohl Putins Front-Aufseher: Generalstabschef verletzt zurück in Russland

Von: Richard Strobl, Marcus Giebel

Im dritten Monat konzentriert sich der Ukraine-Krieg vor allem auf den Osten des Landes. Putins Generalstabschef soll verletzt sein. Die News im Militär-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Seit dem 24. Februar 2022 kämpfen russische Truppen im Nachbarland für Kreml-Chef Wladimir Putin.

Putins Front-Aufseher verletzt: Die Ukraine soll den russischen Generalstabschef verwundet haben.

Mariupol: Laut Rotem Kreuz läuft eine großangelegte Evakuierungsmission aus der Stadt.

Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise lesen Sie hier.

Update vom 2. Mai, 5.26 Uhr: Die südrussische Stadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine ist in der Nacht von zwei schweren Explosionen erschüttert worden. Es gebe zunächst keine Berichte über Schäden oder Opfer, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass.

Auf Twitter wurden Videoaufnahmen und Berichte über angebliche ukrainische Drohnen über Belgorod und den Einsatz der Flugabwehr verbreitet, deren Echtheit zunächst nicht unabhängig bestätigt werden konnte. Seit Tagen häufen sich Berichte über angebliche Angriffe des ukrainischen Militärs auf Ziele in Russland.

Ukraine-Krieg-News: Generalstabschef verletzt zurück in Russland

Update vom 1. Mai, 22.08 Uhr: Bei einem Angriff der ukrainischen Armee in der Stadt Isjum in der Region Charkiw ist offenbar auch der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow verwundet worden. Das berichtet neben ukrainischen Medien auch die englische Daily Mail – ihrerseits unter Berufung auf russische Quellen.

Demnach verletzte ein Splitter Gerassimow am rechten Bein. Der Splitter wurde bereits entfernt – Gerassimow soll sich keine Knochenbrüche zugezogen haben. Allerdings soll die Verletzung den Generalstabschef gezwungen haben, die Frontlinie zu verlassen und für weitere Behandlungen zurück nach Russland zu reisen. Die Daily Mail schreibt von der nächsten „peinlichen“ Niederlage Russlands.

Wladimir Putin hatte Gerassimow zuvor in die Ostukraine geschickt, damit dieser persönlich den Vormarsch der Truppen im Donbass beaufsichtige und leite.

Die Bild berichtet zudem, dass es sich bei dem ukrainischen Angriff um eine gezielte Attacke auf die russische Militär-Führung gehandelt haben soll.

Unabhängig prüfen ließen sich die Berichte bislang nicht. Eine offizielle Meldung von russischer oder ukrainischer Seite steht noch aus.

Update vom 1. Mai, 21.25 Uhr: Nach ukrainischen Schätzungen sind an diesem Sonntag mehrere Hundert der offenbar rund 1000 Zivilisten, die sich im Stahlwerk in Mariupol befinden, evakuiert worden. Bei ihnen handele es sich überwiegend und Frauen und Kinder.

Ukraine-News: Mariupol-Evakuierung auf Montag verschoben

Update vom 1. Mai, 19.00 Uhr: Die eigentlich für diesen Sonntag geplante Evakuierungsaktion, die Zivilisten aus Mariupol heraus und nach Saporischschja verhelfen sollten, wurde verschoben. Sie soll nun am Montagmorgen um 7 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit starten, wie der Stadtrat erklärte.

Update vom 1. Mai, 18.05 Uhr: Wie das russische Verteidigungsministerium erklärt, seien etwa 80 Menschen offenbar aus Mariuopol evakuiert und in das Dorf Besimenne zwischen der völlig zerstörten Stadt und der russischen Grenze gebracht worden. Wladimir Putin habe die Aktion initiiert. Gerettete, die ins von ukrainischen Truppen kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern der UN und des Internationalen Roten Kreuzes übergeben worden. Diese Angaben ließen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 1. Mai, 17.23 Uhr: Im Westen Russlands ist unweit der Grenze zur Ukraine eine militärische Einrichtung in Brand geraten. Das Feuer sei im Gebiet Belgorod „auf dem Gebiet eines Objekts des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation“ ausgebrochen, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. Ein Anwohner sei verletzt worden. Informationen über Schäden lägen noch nicht vor. Um was für eine Art Militärobjekt es sich genau handeln soll, sagte Gladkow nicht. Auch die Brandursache war zunächst unklar.

Ukraine meldet: Mariupol-Evakuierung des Roten Kreuzes läuft

Update vom 1. Mai, 16.45 Uhr: Das Internationale Rote Kreuz arbeitet zusammen mit den UN und den beiden Kriegsparteien an einer großangelegten Evakuierung der Zivilisten aus Mariupol. Das gab die Organisation bekannt. Der Konvoi aus Bussen sei am Freitag gestartet und habe das Werk in der Stadt am Samstagfrüh nach 230 Kilometern Fahrt erreicht. Es könnten jedoch keine Einzelheiten der Operation bekanntgegeben werden, bevor die Zivilisten in Sicherheit seien.

Der Stadtrat erklärte, die Menschen sollten sich am Sonntag um 16 Uhr Lokalzeit an einem Shopping Center einfinden, um in den Süden der für ihr Atomkraftwerk bekannten Stadt Saporischschja gebracht zu werden. Via Telegram rief der Politiker die Menschen dazu auf, ihre Verwandten oder Bekannten in Mariupol über diese Fluchtmöglichkeit zu informieren. Seit der Einsatz läuft war von Russland bereits von evakuierten Zivilisten berichtet worden.

Derweil sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davon, dass eine „erste Gruppe von etwa 100 Menschen“ evakuiert worden sei. Bei Twitter schrieb er weiter: „Jetzt arbeiten wir zusammen mit den UN an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus der Anlage.“

Ukraine meldet Angriff auf russischen Armeestab - auch Generalstabschef wohl vor Ort

Update vom 1. Mai, 16.25 Uhr: Nach Angaben aus Kiew hat ein ukrainischer Angriff auf das Quartier des russischen Armeestabs in der Stadt Isjum mehrere Menschenleben gekostet. Auch ranghohe Offiziere sollen dabei gestorben sein, wie ein Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, auf Telegram verkündete.

In der 50.000-Einwohner-Stadt im Osten der Ukraine soll sich der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow aufhalten, um die Offensive im Donbass zu befehligen. Nach ukrainischen Angaben fand der Angriff bereits am Samstag statt. Von Russland gab es dazu keine Bestätigung.

Erstmeldung vom 1. Mai:

München - Es ist noch nicht lange her, da verkündete Moskau, das weitestgehend in Schutt und Asche liegende Mariupol komplett unter seine Kontrolle gebracht haben. Es war nach mehr als zwei Monaten Ukraine-Krieg die erste Stadt, die offiziell von den von Wladimir Putin entsandten Truppen eingenommen wurde. Lediglich im Stahlwerk Azovstal sollen sich noch ukrainische Kämpfer und auch Zivilisten aufhalten, dort Schutz gesucht haben vor den Angreifern.



Nun meldet Russland, rund um das von den Invasoren umlagerte Gelände seien 46 Zivilisten evakuiert worden. Noch am Samstag war in russischen Agenturen von 25 Menschen berichtet worden, denen die Flucht aus dem Werk gelungen sei. Mit Einbruch der Dunkelheit seien 21 weitere Personen aus angrenzenden Häusern entkommen, wie das Verteidigungsministerium der Agentur Interfax mitteilte.

Hier sollen die ukrainischen Kämpfer und Zivilisten ausharren: Das Azovstal-Stahlwerk in Mariupol war offenbar die letzte Zuflucht vor den Invasoren. © Victor/XinHua/dpa

Ukraine-Krieg: Kämpfer und Zivilisten harren in Stahlwerk in Mariupol aus

Derweil sprach das ukrainische Asow-Regiment, dessen Kämpfer in dem Stahlwerk ausharren, zuletzt von 20 evakuierten Frauen und Kindern. Während laut der Ukraine rund 1000 Zivilisten in den Bunkeranlagen Zuflucht gefunden haben sollen, verweist Russland vor allem auf rund 2500 ukrainische Militärs und ausländische Söldner, die sich gemeinsam mit Zivilisten verschanzt hätten.

Zwar hatten sich Moskau und Kiew auf einen humanitären Korridor aus dem Stahlwerk geeinigt, um den Zivilisten eine Flucht zu ermöglichen. Größere Rettungsaktionen waren bislang aber nicht zu verzeichnen. Die Menschen sollen längst unter katastrophalen Bedingungen leben. (mg)