Regionalwahlen in Russland: 45 Millionen Bürger aufgerufen - Kriegsgegner sind ausgeschlossen

Von: Yasina Hipp

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges finden in 80 russischen Regionen Regionalwahlen statt. © IMAGO / SNA

Drei Tage lang sind rund 45 Millionen Russen zu Regionalwahlen aufgerufen. Oppositionelle Kandidaten wurden knallhart unterdrückt. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Von Freitag bis Sonntag finden in 80 russischen Regionen Regionalwahlen statt.

Dieser News-Ticker zu den Regionalwahlen in Russland wird fortlaufend aktualisiert.

Moskau - Die Menschen in Russland sind zum Urnengang aufgerufen. In mehr als 80 Regionen des 145-Millionen-Einwohner-Landes hat am Freitag (9. September) die Abstimmung über örtliche Parlamente und Gouverneure begonnen. Auch in der Hauptstadt Moskau finden die Regionalwahlen statt. Die Wahlkommission teilt, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, mit: „In Moskau hat die Wahl der Stadtverordneten begonnen, abgestimmt werden kann im Wahllokal oder online.“ Mehr als 45 Millionen Russen und Russinnen sind zur Wahl aufgerufen.

Regionalwahlen in Russland: Opposition wurde unterdrückt

Dabei finden diese Wahlen unter dem Schatten des von Kreml-Chef Wladimir Putin begonnenen Angriffskriegs gegen die Ukraine statt. Vor mehr als einem halben Jahr sind die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert, seitdem schwelt der Krieg dort. Laut russischen Meinungsumfragen vom Mai unterstützt ein Großteil der Bevölkerung weiterhin ihren Präsidenten und die sogenannte „Spezialoperation“ in der Ukraine.

Kritiker befürchten Manipulation bei russischen Regionalwahlen

Jedoch war die Vorbereitung der Regionalwahlen von großem Druck geprägt. Die Opposition wurde beispiellos unterdrückt und klein gehalten. Kandidaten, die sich offen gegen den Krieg aussprachen, wurden von vornherein von der Abstimmung ausgeschlossen. Die Wahl erstreckt sich von Freitag bis Sonntag (11. September) und wird teilweise auch online durchgeführt.

Im Jahr 2020 hatte es erstmals so lange Urnengänge gegeben, um den Andrang und das damit einhergehende Risiko einer Corona-Infektion zu begrenzen. Kritiker sehen hier ein weiteres Mittel zur Manipulation der Ergebnisse. Und auch Aktivisten befürchten Manipulation, da die Wahlurnen vor der Auszählung lange gelagert würden und somit die Stimmen leichter gefälscht werden könnten.