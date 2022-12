Reichsbürger-Komplott: Steinmeier „tief besorgt“

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, hat große Besorgnis wegen des aufgedeckten Komplotts geäußert.

Berlin in Deutschland - Dies sei „ein neues Niveau“, sagte Steinmeier am Mittwoch dem Sender MDR. Sollte sich bestätigen, dass terroristische Straftaten vorbereitet worden seien, „dann muss auch gehandelt werden, dann muss auch das Strafrecht Grenzen setzen“.

Wichtig zur Abwehr der Gefahren sei jedoch auch eine engagierte Bürgergesellschaft, sagte Steinmeier weiter. „Die Wehrhaftigkeit der Demokratie beweist sich auch darin, dass sich diejenigen, die anderer Meinung sind, die ein liberales, ein demokratisches, ein offenes Deutschland wollen, lauter äußern, als das gelegentlich der Fall ist.“

Der Bundespräsident verwies dabei besonders auf die Gesprächskultur in den sozialen Medien. Dort seien jeden Tag Hass und Hetze zu erleben. „Ich wünschte mir manchmal, dass auch Teilnehmer in den sozialen Medien hier Grenzen setzen und sagen: Das ist etwas, das so unerträglich ist, das will ich nicht lesen, geschweige denn klicken“, sagte er. bk/cha

Bundesregierung: Verschwörung aus Reichsbürger-Szene „brandgefährlich“

Nach der Razzia gegen mutmaßlich Beteiligte an Umsturzplanungen aus der sogenannten Reichsbürger-Szene hat die Bundesregierung deren Bestrebungen als „brandgefährlich“ eingestuft. „Wir reden hier von einer Vereinigung, die nach dem, was wir bisher wissen, die gemeinsame Beseitigung unseres demokratischen Rechtsstaats geplant hat“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Er verwies dabei auch auf deren Pläne für „einen bewaffneten Überfall auf den Bundestag.“



Hebestreit erinnerte daran, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Regierungserklärung nach seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr sagte: „Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie.“ Die aktuellen Vorgänge hätten gezeigt, „wie bitter wahr diese Einschätzung ist“. Die nun aufgedeckte Gruppe habe sich gegen alles gewandt, „was uns in Deutschland verbindet“. Der Regierungssprecher nannte dabei „Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichberechtigung, Minderheitenschutz“.



Als „gute Nachricht“ wertete Hebestreit den „erfolgreichen Einsatz“ der Sicherheitskräfte. Dies sei „ein Beleg dafür, dass unser Rechtsstaat wachsam ist und konsequent vorgeht“. Von den erfolgten Verhaftungen gehe das Signal aus: „Wir tolerieren keinen Extremismus. Da wo es nötig ist, bekämpfen wir ihn mit aller Konsequenz.“



„Ich möchte im Namen der gesamten Bundesregierung der Bundesanwaltschaft und allen beteiligten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf Bundes- und Landesebene für ihren Einsatz danken“, betonte Hebestreit. Der Ermittlungserfolg sei „das Ergebnis enger und effektiver Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste“. Auch habe sich niemand der Festnahme entziehen können. Dies zeige, „wie wehrhaft unser Staat ist“. bk/pw