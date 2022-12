Reichsbürger sind gefährlich – aber zu viel Alarmismus schadet

KOMMENTAR ZU ANGEBLICHEN UMSTURZPLÄNEN

Von Georg Anastasiadis schließen

Bundesinnenministerin Faeser sieht Deutschland vor einem „Abgrund an terroristischer Bedrohung“. Geht‘s auch eine Nummer kleiner? Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Keine Frage: Die Reichsbürger-Szene – und ihre Verbindungen in die AfD hinein – werden unsere Sicherheitsbehörden noch lange beschäftigen. Mit Händen war zu greifen, wie sich in der Coronazeit schon vorher vorhandene Ressentiments gegen Staat und Demokratie verstärkten, wie sich Menschen in einen Kampf gegen ein vermeintlich entgleistes System und in Notwehrfantasien hineinsteigerten.

Menschen durch bessere Politik davon abhalten, rechten Rattenfängern nachzulaufen

Die Gefahr ist also real – man sollte sie aber auch nicht künstlich überhöhen und die Bürger zusätzlich verunsichern. Der „Abgrund an terroristischer Bedrohung“, in den Bundesinnenministerin Faeser (SPD) vergangene Woche zu blicken glaubte, ist mitsamt angeblich bevorstehender Machtergreifung durch einen schrägen Prinzen eine so alarmistische Übertreibung, dass sie dem Anliegen, die Gesellschaft für vorhandene Gefahren zu sensibilisieren, am Ende eher schadet. Der Operetten-Putsch, bei dessen Niederschlagung verschiedene, zwei Wochen vorab eingeweihte Medien live dabei sein durften, hätte so wohl nie stattgefunden. Näher an der Wahrheit dürfte Ex-Innenminister Otto Schily sein, der die Verschwörer eine „eher skurrile Spinner-Truppe“ nennt. Aus Sicht der Innenministerin, die im nächsten Jahr gerne zur hessischen Ministerpräsidentin gewählt werden würde, war es zumindest ein guter PR-Coup.

Klüger wäre es, die Politik würde beginnen, durch bessere Politik Menschen davon abzuhalten, rechten Rattenfängern hinterherzulaufen. NRW-Innenminister Reul verwies bei „Anne Will“ zu Recht darauf, wie verständnislos viele Bürger das Treiben der Clan-Kriminellen verfolgten. Hilfreich wären sicher auch verstärkte Anstrengungen der Regierung, die illegale Migration einzudämmen oder Straftäter nach Verbüßung ihrer Haft in ihre Heimatländer zurückzuschicken - so wie den afghanischen Vergewaltiger von Illerkirchberg, dem Innenministerin Faeser die angespannte Sicherheitslage in Afghanistan nicht zumuten möchte.

Georg Anastasiadis