„Vielleicht bin ich ein Adrenalinjunkie“: Action-Clip rekrutiert Freiwillige für den Ukraine-Krieg

Von: Karsten Hinzmann

Bodentruppen der Ukraine erreichen nach zähem Kampf die Stadt Robotyne. (Symbolbild) © Efrem Lukatsky/dpa

Gefilmt von einer Helmkamera stürmen Soldaten in der Ukraine einen Schützengraben – im Hintergrund Gewehrfeuer und englische Sprachfetzen. Ein Werbe-Video.

Kiew – „Amerikanische Freiwillige stürmen russische Schützengräben“ titelt Newsweek auf seinem Online-Portal. Hinter dem zweiminütigen Youtube-Clip vermutet das Magazin einen Sturmangriff des Freiwilligen-Verbands „Chosen Company“ (zu deutsch: „Die Auserwählten“). Im Clip springen Soldaten aus einem Fahrzeug, rennen auf Schützengräben zu und werfen Granaten hinein, akustisch unterlegt von Salven automatischer Gewehre und englischen Sprachfetzen mit unzähligen Kraftausdrücken. Den Abspann schmücken die Abzeichen der vermeintlichen Adressaten: der goldene Drache über dem Motto „Voluntas, Virtus, Violentia“ (also: „Wille, Tugend, Gewalt“) und das Symbol der 59. Motorisierten Brigade der ukrainischen Armee.

Ukraine-Krieg: Werbe-Clip zur Rekrutierung neuer Kämpfer

Das aktuelle Video ist das zweite des rund zwei Wochen alten YouTube-Kanals von „ChosenCo“, laut Impressum ein Aufklärungs-Verband aus internationalen Freiwilligen, die in eine Brigade der regulären ukrainischen Streitkräfte integriert sind; der Grund des Filmchens ist ganz banal: Die „ChosenCo“ wirbt um Geld – samt eingebettetem Paypal-Link; der führt zum vermeintlichen Befehlshaber, dem Amerikaner Ryan O‘Leary, der auch auf X (vormals Twitter) fleißig ficht: Rund 2.500 Posts hat er inzwischen veröffentlicht – mit Kondolenzen an gefallene Kameraden, Schnappschüssen von selbstgebastelten Handgranaten aus leeren Energy-Drinks oder Aufrufen an potentielle Mäzene, dass er für eine Spende von 300.000 Dollar ein U-Boot versenken könnte. So nebulös der Wahrheitsgehalt des aktuellen Action-Videos bleibt, so spärlich sind die Informationen über die Rolle von Freiwilligen beziehungsweise Söldnern auf Seiten der Ukraine im Krieg gegen Russland.

Soldat aus Ukraine-Krieg erklärt: Was mich reizt, ist das gegnerische Feuer

Mit 20.000 hatte die ukrainische Regierung die Zahl ausländischer Freiwilliger in ihrer Armee kurz nach dem russischen Überfall im Februar 2022 angegeben. Das größte Kontingent bildet der internationale Freiwilligenverband „Legion Freies Russland“, der hervorgegangen war aus in die Ukraine übergelaufenen russischen Soldaten. Laut Informationen des amerikanischen Online-Magazins Vice soll von der Gesamtheit der Freiwilligen nach etwas mehr als einem Jahr Krieg noch ein Zehntel übrig sein und zitiert zur Erklärung anonym einen ukrainischen Militär: „Die Romantiker vom Beginn des Krieges sind verschwunden.“

Freiwillige kamen auch aus Deutschland. Jonas Kratzenberg war einer von ihnen. Der ehemalige Panzergrenadier der Bundeswehr hatte bis zu seiner ehrenhaften Entlassung auch Auslandserfahrung; was ihm wohl aber zu spärlich war und er als Soldat der Ukraine kämpfte, bis er schwer verletzt wurde und auch dort den Dienst quittierte. Als Buchautor über seinen mehrmonatigen Alltag an der Front („Schützenhilfe“) wurde er dann zum gefragten Gesprächspartner: „Es ist vielleicht schwer nachvollziehbar. Aber gerade das Gefecht und das unter Feuerstehen ist das, was mich so reizt. Vielleicht bin ich ein Adrenalinjunkie“, sagt Kratzenberg dann später dem Sender n-tv.

Rückkehr der Veteranen: „Wir tun, was wir gut können: kämpfen“

Die körpereigene Droge gilt als Antrieb der meisten, wenn nicht gar aller Freiwilligen in Diensten der Ukraine. Die rekrutieren sich aus mehr als 50 Nationen und haben einen ähnlichen beruflichen Hintergrund wie O‘Leary: als Veteran regulärer Streitkräfte mit Kampferfahrung in Auslandseinsätzen, beispielsweise aus dem Irak oder Afghanistan. 20 dieser ausgemusterten Frontkämpfer hatte die Nachrichtenagentur Reuters kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges befragt und unisono zu hören bekommen, dass die Ukraine-Krise eine Aufgabe böte, Kameradschaft und, so wie das ein anonymer ehemaliger britischer Fallschirmjäger ausdrückte, „die Chance, das zu tun, was wir gut können: zu kämpfen.“

Deutsche können sich ungestraft regulären ukrainischen Truppen anschließen, verboten ist Ihnen nur der Kampf in Diensten von privaten Kampfgruppen. (Karsten-D. Hinzmann)