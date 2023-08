Deutschland rutscht in die Krise: Wo bleibt der Ruck, Kanzler?

Von: Georg Anastasiadis

Kanzler Olaf Scholz redet die wirtschaftliche Lage schön, kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Die Wirtschaftsweise Grimm fordert längere Arbeitszeiten. Doch Kanzler Scholz redet die Lage schön – typisch. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München – Auf leisen Sohlen schleicht die nächste Renteneintrittsdebatte heran. Die Deutschen sollen länger arbeiten, verlangt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm – und spricht damit aus, was sich auch viele Politiker insgeheim denken, aber (noch) nicht laut zu sagen trauen. Wie etwa der Kanzler. Er hält nach außen trotzig fest an seinem Ampel-Märchen, alles sei prima in Deutschland.

Doch das ist es leider nicht (mehr): Während die Bundesbürger in großer Zahl die von der Merkel-Koalition ersonnenen Frühverrentungsmöglichkeiten nutzen, gehen der kriselnden Wirtschaft wegen der nachrückenden geburtenschwachen Jahrgänge die Arbeitskräfte aus. Zugleich steigt die Lebenserwartung, und die von den Betrieben umworbene junge Generation träumt von Viertagewoche und Work-Life-Balance. Wenn aber alle weniger arbeiten und länger leben und ihre Freizeit genießen wollen, wird sich der erworbene Wohlstand nicht halten lassen. Auch nicht mit Milchmädchenrechnungen wie jener der Bundesarbeitsagentur, die jedes Jahr 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben will.

Kanzler Olaf Scholz drückt sich nicht nur vor der Debatte über längere Arbeitszeiten. Er hat es überhaupt in sträflicher Weise versäumt, die Bürger darauf einzustimmen, dass Zeitenwende, demografischer Wandel und Dekarbonisierung einen Preis haben, den irgendwer zu bezahlen hat, und zwar nicht aus einem obskuren „Sondervermögen“. Stattdessen wurde ein „Bürgergeld“ erfunden, das viel fördert, aber weniger fordert. Zugleich ächzt die Wirtschaft unter hohen Stromkosten, rekordhohen Abgaben und gewaltigen Bürokratielasten, die weltweit ihresgleichen suchen.

Bürokratie, Abgaben, Demografie: Deutschland braucht eine Generalinventur

Die Wahrheit ist: Das in den 16 Merkel-Jahren unter tatkräftiger Mitbeteiligung der SPD satt und träge gewordene Deutschland braucht wieder eine Generalinventur, ein Reformprogramm, wie es vor 20 Jahren Gerhard Schröder mit der Agenda und Münteferings Rentenreform durchgezogen hat, und weitere 20 Jahre davor Helmut Kohl.

Doch noch immer geht kein Ruck durchs Land. Bürokratie, Abgaben, Demografie: Keines der großen Themen wird ernsthaft angegangen. Stattdessen gibt es in der Ampelregierung Leute, die die Klimawende allen Ernstes durch „De-Growth“ meistern wollen, also dem Schrumpfen der Wirtschaft und dem Verlagern von Produktion ins Ausland.

Zu glauben, die höheren Energierechnungen könnten mit weniger Arbeit und/oder mit gewaltigen schuldenfinanzierten Subventionsprogrammen bezahlt werden, ist eine gefährliche grüne Spinnerei. Ricarda Lang mag es nicht besser wissen, doch der Kanzler sollte es schon.