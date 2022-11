Wie sicher ist die Rente? DRV-Präsidentin bricht Lanze für den „Stabilitätsanker“

Eine sichere Rente wünschen sich wohl fast alle Deutschen. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung ist optimistisch, sieht aber auch Herausforderungen.

Würzburg – Vier Worte wurden zum beißenden Scherz. „Die Rente ist sicher“, sagte der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) am 10. Oktober 1997 im Bundestag. 25 Jahre ist das nun her und schon länger steht der Satz von Blüm für das Gegenteil seiner wörtlichen Bedeutung. Wer ihn ausspricht, will heute meist scherzhaft ausdrücken, dass man sich auf vieles verlassen könne – nur auf die gesetzliche Rente besser nicht.

Rente: DRV-Präsidentin Roßbach lobt „Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten“

Gundula Roßbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung (DRV), will dem ein anderes Bild entgegensetzen. Sie sagt: Gerade die gesetzliche Rente habe doch bewiesen, dass sie „ein Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten“ sei.

Zwar leugnet auch Roßbach nicht, dass der sich verstärkende demografische Wandel – immer mehr Rentner kommen bald auf immer weniger Beitragszahler – für die Alterssicherung „eine große Herausforderung“ ist. Doch „wissenschaftliche Beratergremien“ und andere, die in der Öffentlichkeit ein dunkles Bild von der Zukunft der Rente zeichneten, würden übersehen, „dass der demografische Wandel keine Entwicklung ist, die heute oder in Zukunft einsetzt“. Vielmehr gebe es ihn seit Jahrzehnten.

Deutschland: Zahl der Menschen im Rentenalter in vergangenen Jahrzehnten klar gestiegen

So seien 1985 noch 24 Menschen im Rentenalter auf hundert Menschen im Erwerbsalter gekommen – heute seien es hingegen schon 35. Schon damals hätten einige bereits schwarzgesehen. Der Spiegel habe im Jahr 1985 geschrieben, die deutsche Alterssicherung steuere „in den Bankrott“ und seine Leser gefragt: „Wer trägt die Last im Jahr 2000, wenn immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Ruheständler ernähren müssen?“

Die Rentenversicherung aber habe nicht nur den Bankrott vermieden, sondern auch die Herausforderungen der deutschen Einheit sowie Wirtschafts- und Finanzkrisen überstanden, gibt Roßbach zu bedenken. Obendrein sei der Beitragssatz für Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit 18,6 Prozent sogar niedriger als damals. „Ein, wie ich meine, erstaunliches Maß an Stabilität über einen langen Zeitraum“, sagt Roßbach.

Dass das gelingen konnte, habe viele Gründe. Entscheidend sei aber die Anpassungsfähigkeit der Rentenversicherung. Immer wieder habe es das System geschafft, sich auf politische oder wirtschaftliche Veränderungen einzustellen – auf die Erweiterung der EU samt Arbeitnehmerfreizügigkeit genauso wie auf die neuen Anforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Weitere Entwicklung der Rente „ist unglaublich schwer abzuschätzen“

Weil in der Folge heute viel mehr Frauen, Ältere und Zuwanderer in Deutschland arbeiten, habe man trotz einer sinkenden Zahl von Menschen im Erwerbsalter „die höchste Zahl von versicherungspflichtig Beschäftigten aller Zeiten“. Und dem demografischen Wandel ein Schnippchen geschlagen.

Wird das wieder gelingen – und größere Härten beim Rentenniveau, der Altersgrenze für den Renteneintritt oder für die Beitragszahler auch in Zukunft verhindern? Steckt also noch genug Potenzial in der Integration von noch mehr Frauen, freiwillig länger arbeitenden Älteren oder Zuwanderern in den Arbeitsmarkt, um die Beschäftigung weiter auszubauen und den demografischen Umbruch aufzufangen? „Das ist unglaublich schwer abzuschätzen“, sagt Roßbach. Die Erfahrung zeige aber, „dass solche Anpassungen möglich sind“.