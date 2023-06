Deutsche Rentenversicherung: Rente für langjährig Versicherte gestiegen

Stimmt. Herr Wünsch hat Recht. Im europäischen Vergleich stellen wir uns hinten an. Bspw. in Österreich sieht das deutlich besser aus. Geld steht bei uns für alles Mögliche zur Verfügung. Die, die das System tragen und am Laufen halten, stehen oft hinten an. Ich möchte im kommenden Jahr nach 46 Arbeits- und Berufsjahren in den (wohlverdienten, wie es so schön heißt), mit 63 Jahren, in den Ruhestand treten. Die Abzüge nehme ich, wenn auch widerwillig, in Kauf. Das in Deutschland Beitrags- und Steuerzahler am Ende schlechter (ungerechter) da stehen, als Menschen die nie einen Beitrag in unser Sozialsystem geleistet haben, darf mehr als hinterfragt werden. Das unsere Bundesregierung, voran rot/grün, hier unser Geld hemmungslos ausgiebt, ist fast ein Verbrechen an den beitrags- und steurezahlenden Bürgern/Innen. Armes Deutschland.