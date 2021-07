Rentenalter bald über 67? Arbeitsminister Heil hält das für „zynisch“ - er hat andere Pläne

Er verspricht stabiles Rentenniveau

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil will im Hinblick des Rentenniveaus viel erreichen. Ein höheres Rentenalter ist dabei für ihn allerdings keine Option.

Berlin - Bundesarbeitsminister Heil hat ehrgeizige Pläne, falls die SPD nach der kommenden Bundestagswahl wieder in die Regierung kommt. Im Interview mit der Rheinischen Post erklärt er, wie er das Rentenniveau bei 48 Prozent bis 2040 stabil halten will und wieso ein Rentenalter über 67 für ihn nicht in Frage kommt.

Rente: Arbeitsminister Heil will Rentenniveau bis 2040 bei 48 Prozent beibehalten

Die Prognosen vor 15 Jahren seien viel schlechter als die Wirklichkeit gewesen. „Das macht mir Mut“, so Heil. Das Rentenniveau sei aufgrund des robusten Arbeitsmarktes weiterhin hoch. Um die Renten in Deutschland zu stabilisieren, will Heil „in Zukunft so viele Menschen wie möglich zu höheren Löhnen“ beschäftigen. Dies würde auch später „für eine sichere und auskömmliche Rente“ sorgen. „Wir haben dafür gesorgt, dass das Rentenniveau erstmal bis 2025 stabil bleibt. Ich will, dass wir diese Haltelinie bis 2040 verlängern“, sagt er der Rheinischen Post.

Wenn es nach ihm ginge, dürfe die Rente nicht von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Man müsse künftig umso mehr Menschen aktivieren, die erwerbsfähig sind und mehr zur Rentenfinanzierung beitragen könnten. „Wir haben jährlich über 50.000 Schulabbrecher, über eine Million Langzeitarbeitslose, von denen viele keine Berufsausbildung haben, und zu viele Frauen in Teilzeit. Wenn wir die alle aktivieren, haben wir auch die Ressourcen, damit die gesetzliche Rente stabil bleibt“, sagt Heil.

Ruhestand erst mit 70 Jahren? Hubertus Heil hält das für „zynisch“

Viele Experten prophezeien, dass sich das Rentenalter ab 2030 über Jahre hinaus erhöhen muss. Dazu sagt Heil im Interview: „Das erzählen sich einige, aber die haben keinen Blick auf die Lebensrealität vieler Menschen.“ Er hält es für „zynisch“ einer Krankenschwester, einem Stahlarbeiter oder Lageristen zu sagen, er müsse jetzt bis 70 arbeiten. „Wir haben in Europa schon jetzt eines der höchsten Rentenalter“, so Heil gegenüber der Rheinischen Post. Es sei daher weiterhin richtig, dass man nach 45 Versicherungsjahren aufhören kann zu arbeiten. (tkip)

