Reparatur von Sportstätten – Streit zwischen Bund und Kommunen

Sportanlage in Gelsenkirchen © IMAGO/Hans Blossey

Sporthallen, Fußballplätze und Schwimmbäder sind vielerorts sanierungsbedürftig - doch die notwendigen Arbeiten scheitern an der Finanzierung.

Berlin - Die Bundesregierung will nämlich den «Investitionspakt Sportstätten» beenden, der den Kommunen in diesem Jahr noch Zuschüsse von 110 Millionen Euro beschert. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht darin ein «falsches Signal». Bei einem Investitionsbedarf von 30 Milliarden Euro könnten die Kommunen den Sanierungsstau nicht mit eigenen Mitteln auflösen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Ohne Angabe von Gründen bestätigte das Bundesbauministerium auf Nachfrage, dass für den «Investitionspakt Sportstätten» ab 2023 keine weiteren Bundesmittel vorgesehen seien. Gleichzeitig wies das Ministerium darauf hin, dass über das Bundesprogramm «Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur» gerade erst 476 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden.

Der Städte- und Gemeindebund bemängelte jedoch, dass diese beiden Förderprogramme bisher parallel liefen, das Geld aus dem Investitionspakt aber künftig wegfalle. Für Zuschüsse aus dem Bundesprogramm werde zudem eine höhere Eigenbeteiligung der Kommunen verlangt.

Landsberg warnte daher, an der falschen Stelle zu sparen: «Der Sport und damit auch die Sportstätten sind gerade in den aktuellen Krisenzeiten wichtige Orte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Gesundheit der Bevölkerung.» Darüber hinaus leisteten energetisch sanierte Sportanlagen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.