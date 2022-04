Rettung aus umkämpften Gebieten

Ukrainische Flüchtlinge, die vor dem Krieg geflohen sind. © Amy Katz / IMAGO

Am Sonntag sind nach ukrainischen Angaben mehr als 2600 Menschen aus besonders umkämpften ukrainischen Städten gerettet worden.

Kiew - Von den 2694 Menschen seien fast 1500 aus der Region Luhansk in der Ukraine gerettet worden, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntag nach Angaben der Zeitung «Ukrajinska Prawda». Sie warf der russischen Seite demnach vor, gegen die vereinbarte Feuerpause verstoßen zu haben.

Aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol in der Urkaine sowie aus Berdjansk seien am Sonntag knapp 500 Menschen mit eigenen Fahrzeugen nach Saporischschja geflohen. Wereschtschuks Angaben nach konnten auch sieben vom Roten Kreuz begleitete Busse aus Mariupol nach Mangusch fahren. Am Freitag hatte das Rote Kreuz einen Evakuierungsversuch abbrechen müssen.

Russland hatte der Ukraine zuvor einmal mehr fehlende Kooperation bei der Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol vorgeworfen. Moskau und Kiew werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, die Flucht von Einwohnern aus Mariupol zu sabotieren.

In Griechenland und Zypern halten sich mehr als 31 000 ukrainische Flüchtlinge auf

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind in Griechenland rund 17 033 ukrainische Flüchtlinge eingetroffen. Darunter seien 5177 Minderjährige, teilte das griechische Bürgerschutzministerium am Montag mit. Im benachbarten EU-Land Zypern sind bis Ende März nach Angaben des Innenministers Nikos Nouris rund 14 000 Menschen aus der Ukraine angekommen.

Alle Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen in Griechenland und Zypern für die nächsten zwölf Monate eine Sozialversicherungs- und Steuernummer. Zudem hat Griechenland bereits drei Camps wieder geöffnet, die während der Flüchtlingskrise 2015 errichtet worden waren. Die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine kommen bislang jedoch bei Verwandten und Freunden unter. In Griechenland leben zahlreiche Ukrainer, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 ausgewandert sind. (dpa)