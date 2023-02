Rettung von 105 Migranten dank deutscher Seenotretter

Deutsche Seenotrettung Sea-Eye legt an Neapel an © Michele Amoruso / IMAGO

Sea-Eye, eine deutsche Seenotorganisation hat 105 gerettete Migranten in der süditalienischen Stadt Neapel an Land gebracht. Zudem wurden zwei Leichen von Bord der «Sea-Eye 4» geholt.

Neapel - Die freiwilligen Helfer retteten die Menschen in der vergangenen Woche im zentralen Mittelmeer bei zwei Einsätzen aus Seenot. Von einem Boot barg die Crew zwei Menschen, die bereits tot waren. Eine weitere Person verstarb nach Angaben von der deutschen Organisation Sea-Eye im Krankenhaus, nachdem die italienischen Behörden sie wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes von Bord der «Sea-Eye 4» geholt hatten.

Laut Sea-Eye hatte Italien das Schiff zunächst angewiesen, die Menschen nach Pesaro an der Adriaküste zu bringen. Demnach protestierte der Kapitän dagegen, so dass die Behörden der Crew am Ende Neapel zuwiesen. Die deutsche Organisation warf ihnen vor, das Leiden der Menschen verlängert zu haben. Ein Hafen in Sizilien sei deutlich schneller erreichbar gewesen.

Die Migranten legten von den Küsten Nordafrikas zu der lebensgefährlichen Überfahrt in Richtung Italien und damit der EU ab. Roms rechte Regierung will das unterbinden. Sie will dafür mit den Behörden der Abreiseländer kooperieren. Die eurpäische Regierung verschärfte außerdem Regelungen für die zivilen Seenotretter, die regelmäßig im Mittelmeer Migranten in Seenot vor dem Ertrinken retten. (dpa)