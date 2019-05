„Zerstörung der CDU“: YouTuber Rezo ätzt in Video - AKK kontert und kassiert Shitstorm

YouTuber Rezo startet mit „Zerstörung der CDU“ eine 55-minütige Schimpftirade gegen sämtliche Parteien. Millionen haben ihn gesehen. Auch ein AfD-Politiker unterstützt den Influencer.

Update vom 23. Mai, 15.35 Uhr: Ein Bundestagsabgeordneter der AfD stellt sich vor den Youtuber Rezo. Mit Blick auf dessen Video „Die Zerstörung der CDU“ betont Paul Hampel: „Insbesondere heute am 70. Jahrestag des Grundgesetzes ist es wichtig, dass wir als AfD uneingeschränkt für das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung eintreten und Menschen wie Rezo verteidigen gegen Zensur und Verleumdung.“ Rezos vernichtende Kritik an der Politik der CDU „trifft ins Schwarze und ist ganz auf AfD-Linie“.

Update vom 23. Mai, 12.46 Uhr: Die CDU lädt den Youtuber Rezo zum Meinungsaustausch ein und bezeichnet dessen Kritik als teilweise berechtigt. „Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen, aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen“, schreibt Generalsekretär Paul Ziemiak bei Twitter. „Nicht als Show, sondern so, wie die meisten Menschen bei uns: aus Sorge über unsere Zukunft und über Wege, unseren Planeten zukunftsfest zu machen, über Ideen für bessere Lösungen. Lass uns treffen, damit mir miteinander sprechen können.“

6/7 Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 23. Mai 2019

7/7 Nicht als Show sondern so wie die meisten Menschen bei uns: aus Sorge über unsere Zukunft und über Wege unseren Planeten zukunftsfest zu machen, über Ideen für bessere Lösungen. Lass uns treffen, damit wir miteinander sprechen können. Philipp #Amthor kommt auch. Dein Paul — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 23. Mai 2019

Zudem schreibt Ziemiak: „Wir machen das in der CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen.“ Die Partei gebe „es überhaupt nur, weil unser Europa einmal völlig zerstört war“. Infolge dieses Umstands - also dem Resultat des Zweiten Weltkriegs - hätten „wir uns als Union zusammengefunden, gemeinsam mit anderen unser Land wieder aufgebaut und gemeinsam mit anderen dazu beigetragen, dass es vielen Menschen in Deutschland heute gut geht“.

Ziemiak gibt zu: „Wir machen nicht alles richtig. Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind. Wir können beim Klimaschutz noch mehr tun, mit besseren Technologien und guten Ideen“. Allerdings sei bei der Suche nach Lösungen wichtig, „dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren und nicht aus Wut über Preise und Vorschriften zu ‚Gelbwesten‘ werden“. Weiter gesteht der CDU-Generalsekretär ein: „In der Diskussion um den Uploadfilter haben wir nicht den richtigen Ton angeschlagen, das können wir besser.“

Nach Youtube-Video von Rezo: Kramp-Karrenbauer kassiert Shitstorm nach Konter

Update vom 23. Mai, 12.29 Uhr: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kontert die zahlreichen Vorwürfe des YouTubers Rezo mit einem Verweis auf die Bibel: Sie fragt sich, warum die CDU nicht auch noch für die sieben Plagen verantwortlich gemacht wird. Das allerdings löst einen neuen Shitstorm aus - die Vorsitzende der C-Partei wisse ja nicht einmal, dass es zehn Plagen gewesen seien.

Die Kritiker sind an der Stelle hart in der Bewertung der Bibelkenntnisse Kramp-Karrenbauers. Geht es nach dem zweiten Buch Mose im Alten Testament, dem Exodus, haben sie Recht. In dieser Ursprungsstelle der biblischen Plagenerzählungen sind zehn Plagen aufgezählt, die über Ägypten kommen - von der Verwandlung der Gewässer in Blut über Heuschrecken bis zur Tötung der Erstgeborenen.

„AKK“ könnte sich aber auch auf die alttestamentarischen Psalmen bezogen haben. Dort werden die aus dem Buch Exodus überlieferten Plagen zusammengefasst und reduzieren sich so auf sieben.

Update vom 23. Mai, 10.41 Uhr: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak räumt eine Schwäche seiner Partei beim Erreichen junger Menschen im Internet ein. "Wir müssen online präsenter sein. Wir müssen das Internet noch mehr nutzen, um komplexe Fragen verständlicher darzustellen", sagt Ziemiak den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dieses Zitat ist eine Reaktion auf das CDU-kritische Youtube-Video von Influencer Rezo, das mittlerweile fast fünf Millionen Mal geklickt wurde.

Ziemiak beklagt mit Blick auf das Video ein Übermaß an Populismus, Beleidigungen und falschen Vereinfachungen in sozialen Medien. Der CDU-Generalsekretär räumt aber ein, auch bei der Vermittlung ihrer Position zur Reform des europäischen Leistungsschutzrechts zu wenig durchgedrungen zu sein.

"Die Debatte um die EU-Urheberrechtsreform hat gezeigt, wie schwer wir es oft haben, junge Menschen zu erreichen. Mich beschäftigt das sehr. Daraus müssen wir lernen", sagt Ziemiak.

Youtuber Rezo nimmt sich in Video CDU, SPD und AfD vor

Erstmeldung vom 22. Mai: Youtuber Rezo, Klarname Max, Markenzeichen: blaue Ponyfransen, Cäpi, Hoodie. Job: Informatiker, Musiker. Lieblingsbeschäftigung: Musik- und Comicvideos. Außer am Samstag, da hat er den großen Coup gelandet. Und zwar mit einem 55-Minuten-Video, das sich mit der „Zerstörung der CDU“ beschäftigt - womit er aber auch die CSU, SPD und - „natürlich“ - die AfD meint. Mittlerweile hat es 3,2 Millionen Aufrufe, Tendenz steigend. Denn auf Twitter ist eine Debatte unter dem Hashtag „FakeNews“ explodiert.

Dieser Hashtag sorgt für Häme. Gesetzt hat ihn nämlich CDU-Politiker Matthias Hauer, garniert mit einem gesalzenen Post, der für Entrüstungsstürme sorgt.

Rezo: „Ein wirkliches Zerstörungsvideo“

Aber von Anfang an. Rezo verspricht „kein langweiliges Politikvideo, sondern wirklich ein Zerstörungsvideo“, in dem er allerdings niemanden aktiv zerstöre. „Die Fakten und Tatsachen sprechen einfach dafür, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört“, sagt er und holt noch einmal tief Luft. Dann startet der Höllenritt durch mehrere Kapitel: die soziale Schere und Chancenungleichheit in Deutschland, Klimapolitik, Krieg, Urheberrechtsdebatte.

Was erfahren wir im Video? Zum einen die „Enthüllung“: Die Klimakatastrophe ist echt. „Bis vor ein paar Wochen dachte ich, das ist vielleicht nicht optimal“, sagt Rezo. „Aber jetzt muss ich sagen: Das ist echt f*** heftig!“ Es geht um die Parteien, die den Reichen zuarbeiten, die Armen belasten, sich bestechen lassen, lügen, selbstgesteckte Klimaziele nicht einhalten, sich an Kriegen beteiligen, inkompetent sind und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen würden.

Youtuber Rezo: Twitter-Hashtag „FakeNews“ geht durch die Decke

Bedient hat sich Rezo zum Teil aus dem politischen Interview-Kanal „Jung & Naiv“ mit einer Art Best-of politischer Pleiten und Pannen. Geschaffen hat er aber insgesamt ein Mammut-Werk, in dem es Fußnoten, Belege und Quellen nur so hagelt, dass er selbst staunt. Lustig, dass ausgerechnet die Belege nun auf Twitter zum Streitthema werden.

Dort kritisiert Matthias Hauer, dass reißerisch präsentierte „Fake News“ heutzutage mehr Reichweite hätten, als sorgfältig recherchierter Qualitätsjournalismus.

Reißerisch präsentierte #FakeNews haben oft mehr #Reichweite als sorgfältig recherchierter #Qualitätsjournalismus - das ist leider keine Ausnahme mehr. Jeder kann selbst entscheiden, ob er sich daran beteiligt. #CDU — Matthias Hauer (@MatthiasHauer) 20. Mai 2019

Da trötet er bei den Fans von Rezos Video ins falsche Rohr. Wo gibt es denn zum Thema, „Zerstörung des Planeten“ mehrere legitime Einstellungen, fragt ein User:

Es gibt also mehrere legitime Einstellungen zur Zerstörung des Planeten?! — André (@LuudL) 22. Mai 2019

Und ein weiterer stellt auf Twitter fest, dass „Fake News“ in diesem Fall nicht die richtige Reaktion sei:

Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber:



Hätten sie und ihre Kollegen nicht mit #FakeNews darauf reagiert, sondern ihren Job gemacht, recherchiert und ihn sachlich wiederlegt, wären sie nun der Gewinner und die CDU stände besser da, als vorher. — Marvin Beckmann (@R3m1n0X) 21. Mai 2019

Nach Rezo-Video: CDU-Politiker tritt mit FakeNews in den Fettnapf

Die Belege, die Hauer Stunden später nachschiebt, machen es auch nicht besser. Denn der Politiker steigt direkt in Rezos vorbereiteten Fettnapf.

Denn Rezo sagt am Ende seines Videos: „Dass ihr auf diese Proteste nicht mit inhaltlichen Argumenten, sondern mit Verschwörungstheorien und Unwahrheiten antwortet, sagt nämlich eine Menge über euch aus.“

Rezo-Video zur Europawahl: Video für CDU ein großes Problem

Die Reichweite des Videos ist für die Parteien, vor allem für die CDU so kurz vor der Europawahl besorgniserregend. Am Ende der Aufnahme sagt Rezo: „Ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen. Dann kommt doch damit klar, wenn die jungen Leute eure Politik scheiße finden.“ Und fordert seine Zuschauer auf, wählen zu gehen und die Eltern und Großeltern zu bitten, entsprechende Parteien NICHT zu wählen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte gegenüber der Welt, dass Rezo für das Video jede Menge Pseudo-Quellen verwendet habe und ruft die Jugendlichen dazu auf, sich genau mit den Quellen und Fakten auseinander zu setzen.

FAZ-Journalist Fridtjof Küchemann findet das Video zwar in manchen Punkten schmerzhaft verkürzt, verzerrt und polemisiert, ist aber der Meinung, dass „sich – zustimmend, ergänzend und im Widerspruch – einiges über demokratische Prozesse antworten ließe“. Immerhin stünden die Jugendzimmer nun für politischen Dialog offen.

Die, ja. Aber bisher hätten sich keine Politiker bei ihm gemeldet, sagt Rezo in einem Interview mit der dpa. Mehrere hundert Stunden hätten der Beitrag ihn und seine Mitarbeiter beschäftigt. „Ich hatte den Drang, mich in Themen rein zu arbeiten“, sagt er, „aufzuklären und einen Diskurs anzukurbeln.“ Der Informatiker mit Master-Abschluss bestätigt auch, dass er bereits Morddrohungen bekommen habe.

