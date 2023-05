Richtige Entscheidung: CDU-Generalsekretär Czaja hält Ausscheiden von Graichen für überfällig

Um die Transparenz im Wirtschaftsministerium zu gewährleisten hält Czaja die Entlassung von Graichen einen wichtigen Schritt © Chris Emil Janssen / IMAGO

CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht in der Entlassung von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen aus dem Ministerium eine notwendige Schlussfolgerung.

Berlin - Endlich ziehe Minister Robert Habeck (Grüne) Konsequenzen, sagte Czaja am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Denn die Vorwürfe gegen seinen engsten Vertrauten wiegen schwer. Sie werfen weitere Fragen nach den Abläufen im Wirtschaftsministerium auf.» Es brauche nun vollständige Transparenz. Seilschaften und Vetternwirtschaft müssten restlos aufgeklärt werden.

Graichen muss seinen Posten als Ergebnis weiterer interner Prüfungen räumen, wie Habeck mitteilte. Hintergrund ist demnach die geplante Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin, in dessen Vorstand die Schwester Graichens ist. Der Staatssekretär soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Graichen war zuvor wegen Beteiligung an der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) in die Kritik geraten.

Czaja mahnte mit Blick auf den geplanten Umstieg auf Heizungen mit erneuerbaren Energien, Habeck müsse seine Politik jetzt in die richtigen Bahnen lenken. «Für einen nachhaltigen Klimaschutz ohne soziale Kälte. Und vor allem mit den Menschen und nicht gegen sie. Nur so kann Klimaschutz gelingen.» (dpa)