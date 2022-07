Habeck macht Gas-Ansage im „heute-Journal“: „Putin wird schon noch erleben, wie stark wir sind“

Von: Andreas Schmid

Robert Habeck am Donnerstagabend (21. Juli) im ZDF-“Heute-Journal“. © Screenshot ZDF

Robert Habeck verteidigt im ZDF die Russland-Sanktionen – auch beim Gas. „Sonst würde Putin sein Ziel erreichen.“ Von der aktuellen Lage will er sich nicht blenden lassen.

Mainz – Der Ukraine-Krieg trifft auch Deutschland. Stichwort Inflation, Stichwort Energieversorgung. „Es ist völlig klar, wer Verantwortung hat“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dazu. „Das ist die Bundesregierung und auch meine Person.“ Für den coviderkrankten Vizekanzler bedeutet das, auch in Corona-Isolation Politik zu betreiben.

Am Mittwochnachmittag verkündete der Vizekanzler ein neues Energie-Sicherheitspaket, am Abend gab er dem „heute-Journal“ des ZDF ein Interview aus der Quarantäne.

Habeck zur Energiepolitik: „Wir dürfen Putins Spiel nicht spielen“

ZDF-Moderator Christian Sievers begann die Nachrichtenausgabe mit deutlichen Worten: „Das ist ein Tag, an dem die deutsche Abhängigkeit von Russlands Gas und damit das völlige Scheitern der bisherigen Energiepolitik noch einmal ganz klar wurde.“ Knackpunkt an der aktuellen Versorgungslage sind Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 - aus deren Anlass bis Donnerstag (21. Juli) kein russisches Gas in Deutschland ankam. Die Bundesregierung argumentiert, dass Kremlchef Wladimir Putin Gas als Waffe einsetzt.

Habeck meinte im ZDF-Gespräch: „Wir sehen, wie erpressbar wir sind“, sagte aber auch: „Die Turbine ist ein vorgeschobenes Spiel, ein fadenscheiniges Argument“. Die Gazprom-Gesellschaft habe genug Turbinen. „Wir sollten also nicht den Fehler machen, Putins Spiel zu spielen und zu glauben, dass er technische Probleme ausgemacht hat. Das ist nicht wahr.“ Habeck hatte schon mehrfach auf diese mutmaßliche Kremltaktik hingewiesen. Im Juni sagte er, er gehe davon aus, dass bei den Wartungsarbeiten „irgendetwas gefunden“ werde, womit Russland weitere Drosselungen rechtfertigen könnte.

Eneegieversorgung in Deutschland: Seit Mitternacht fließt wieder Russland-Gas

Fakt ist: Die Wartungsarbeiten sind planmäßig beendet. Aktuell fließt wieder Gas. Wie aus Angaben der Betreibergesellschaft Nord Stream AG auf ihrer Webseite hervorgeht, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie am frühen Freitagmorgen konstant knapp 29,3 Gigawattstunden pro Stunde geliefert (Stand 6.15 Uhr). Das entspricht einer Lieferung von rund 700 Gigawattstunden pro Tag und etwa 40 Prozent der theoretisch möglichen Auslastung. Der Gasfluss liegt damit weiter auf dem Niveau von vor Beginn der zehntägigen Wartungsarbeiten am 11. Juli.

Habeck will sich von diesen Zahlen nicht beirren lassen. „Putin setzt die Verfügbarkeit des Gases immer wieder strategisch ein. Wir sollten uns nicht naiv aufstellen.“ Russland werde die Gasmenge „immer wieder“ verknappen. „Sie kann auch mal wieder steigen, um einen Effekt der Acht- und Sorglosigkeit auszulösen. Wir müssen akzeptieren, dass Putin diesen Gashebel gegen uns einsetzt.“

Habeck verteidigt Russland-Sanktionen: „Alles andere wäre Hissen der weißen Fahne“

Es gehe darum, „Alternativen zu schaffen“. Damit meinte Habeck wohl die geplante Zusatzversorgung aus den Niederlanden oder die neue Energiepartnerschaft mit Katar. Eine Inbetriebnahme der zweiten Pipeline, Nord Stream 2, schließt er aus.

Genau die fordern die AfD sowie Teile der Linken aus dem Lager Sahra Wagenknechts. Man müsse die „Unsinnige Sanktionen sofort aufheben“, sagte Wagenknecht Merkur.de von IPPEN.MEDIA. „Das ist eine falsche Forderung“, konterte Habeck. „Dann würde Putin sein Ziel erreichen, die Sanktionen zu brechen. Das wäre das Hissen der weißen Fahne.“

Der Wirtschaftsminister hob zudem den Zusammenhalt in Deutschland trotz hoher Energiepreise und Inflation hervor. „Wir sind ein starkes Land“, sagte Habeck. Es gebe ein starkes Zusammenspiel zwischen Menschen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik. „Das wird Putin schon noch erleben, wie stark wir sind“, sagte Habeck.(as)