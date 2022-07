Robert Habeck riskiert seinen Ruf als Macher: Minister für Gas und Ohnmacht

Von: Georg Anastasiadis

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)

Ist Robert Habeck wirklich der Macher, für den ihn viele halten? Oder hält der grüne Wirtschaftsminister in der Gaskrise an dem Dogmatismus fest? Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Robert Habeck hat sich, zu Recht, einen Ruf als der zentrale Krisenkommunikator der Ampelregierung im Ukrainekrieg erworben. Der Bundeswirtschaftsminister erklärt, motiviert, spornt an. Kurz: Er tut all das, was der oft spröde wirkende Kanzler Olaf Scholz nicht schafft, und hat die Umfragewerte seiner Grünen in lichte Höhen geführt. Wenn heute Wahlen wären, würden die Bürger vermutlich ihn zum Regierungschef wählen. In der Gaskrise, der vielleicht größten Herausforderung für das Land seit dem Krieg, begeht Habeck den tödlichsten aller Politikerfehler: Er bekennt verblüffend offen seine Ohnmacht. Und die Deutschen? Die lieben ihn dafür, weil Habeck für sie so etwas wie die „ehrliche Haut“ der Politik ist.

Ist Habeck wirklich die „ehrliche Haut“ der Politik, die die Deutschen lieben?

Aber ist er das wirklich? Hat die Politik, wie Habeck und der Chef der Bundesnetzagentur uns glauben machen wollen, ihre Gestaltungsmacht in der Energieversorgung verloren und muss die Industrienation Deutschland still erdulden, was immer in Moskau entschieden wird – bis hin zur drohenden Deindustrialisierung? Unsinn! Die von der schwarz-roten Vorgängerregierung geerbte Lage ist unbestritten dramatisch, es wird Engpässe geben, aber natürlich gäbe es lang- und kurzfristig wirkende Handlungsoptionen, die Habeck aber intensiv beschweigt – Gasgewinnung durch Fracking, Biogas und (die befristete Weiternutzung der) Kernenergie gehören dazu. Auch bei der Kohle ließ sich Habeck Zeit, verstromte lieber monatelang weiter kostbares Gas, statt wie die Italiener schon im März beherzt auf die neue Mangellage zu reagieren.

Als je auswegloser der Minister die Lage beschreibt, desto irritierender ist der Dogmatismus, mit dem er Lösungsansätze ausschließt. Was wechselt, sind nur die Begründungen, mit denen er längere AKW-Laufzeiten ablehnt. „Minister für Doppelmoral“ nennen ihn bereits die – übermäßiger Grünen-Kritik unverdächtigen – Kollegen vom „Spiegel“. Jetzt steht der Offenbarungseid bevor. Habeck muss sich entscheiden, ob der das Sonnenkind der Grünen sein will. Oder der pragmatische Macher, der sich mit aller Macht dagegenstemmt, dass Betriebe im Winter schließen und Rentner frieren müssen.