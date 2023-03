Ampel-Zoff: Hat Habeck Gegner im eigenen Haus? FDP wendet Maulwurf-These gegen Vize-Kanzler

„Passiert in einer Demokratie“

Robert Habeck bezichtigt die FDP, Interna aus der Ampel-Bundesregierung nach außen zu tragen. Die Antwort des Koalitionspartners fällt ebenfalls scharf aus.

München/Berlin - Verkehrswende. Ja, aber um welchen Preis? Das Aus für Öl- und Gasheizungen? E-Fuel als brauchbarer Ersatz für Verbrennermotoren? Der Bundeshaushalt für 2024! Zwischen Grünen und FDP bebt es in der Ampel-Koalition gewaltig.

Heizungspläne von Robert Habeck: Zoff zwischen Grünen und FDP in der „Ampel“

Vor allem die Heizungspläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) belasten das Regierungsbündnis auf Bundesebene. Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, so die Vorstellung des Vize-Kanzlers.

Dieses Gedankenspiel war mittels Medien an die Öffentlichkeit gelangt, offenbar ehe sein Ministerium einen Plan ausgearbeitet hatte, wie es diesen energiepolitischen Happen der gemeinen Bevölkerung vermitteln kann. Der anschließende Aufschrei war groß. Habeck hat am Dienstagabend (21. März) in den „Tagesthemen“ der ARD nun harsch gegen die FDP ausgeteilt und den Liberalen vorgeworfen, besagte Interna aus der „Ampel“ bewusst nach außen zu tragen. Eine ebenso deutliche Antwort auf diesen Vorwurf folgte an diesem Mittwoch (22. März).

Heizungspläne von Robert Habeck: Grünen-Minister teilt gegen die FDP aus

„Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Partner für den Fortschritt verantwortlich ist. Und die anderen für Verhinderung von Fortschritt“, meinte der Norddeutsche in der Sendung. Der Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch sei in einem sehr frühen Stadium „an die Bild-Zeitung - ich muss unterstellen - bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden“, sagte er. Dadurch seien Koalitions-Gespräche „wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen“.

Das Miteinander im Kabinett (Bundesregierung, d. Red.) sei tadellos, „wir können die Dinge ruhig und ganz normal bereden“, meinte Habeck: „Aber wir kriegen sie halt nicht über die politische Ziellinie gebracht, weil dann immer wieder geschaut wird, wie ist der mediale Echoraum, was macht mein nächster Parteitag, wo sind die nächsten Landtagswahlen.“ Offenbar der nächste Seitenhieb in Richtung FDP, die bei den letzten Wahlen auf Landesebene jeweils Schlappen kassiert hatte.

Heizungspläne von Robert Habeck: „Maulwurf“ in der „Ampel“-Koalition?

Robert Habeck kritisierte in den „Tagesthemen“ weiter: „Wir haben einen Auftrag, für die Menschen, für Deutschland was zu leisten, und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend genug nach.“ Ein „Maulwurf“ in der Ampel-Koalition? Solche Theorien kennt man in der Regel eher vom deutschen Fußball-Riesen FC Bayern. Die Reaktion der FDP?

Seltsam, wie viele Politik-Experten Habecks Erzählung übernehmen. Gesetzentwürfe werden ständig von irgendjemandem an Medien weiter gegeben. Mitunter sehr ärgerlich, aber passiert in einer Demokratie. Pressefreiheit und so. Wer sagt, dass es nicht Habecks Ministerium selbst war? — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) March 22, 2023

„Seltsam, wie viele Politik-Experten Habecks Erzählung übernehmen. Gesetzentwürfe werden ständig von irgendjemandem an Medien weiter gegeben. Mitunter sehr ärgerlich, aber passiert in einer Demokratie. Pressefreiheit und so“, schrieb der Vorsitzende der Liberalen in Niedersachsen, Konstantin Kuhle, bei Twitter und fragte in dem Posting: „Wer sagt, dass es nicht Habecks Ministerium selbst war?“

Heizungspläne von Robert Habeck: CDU und einzelne Landesregierungen stellen sich quer

Während die „Ampel“-Koalition über Habecks Heizungspläne für Deutschland streitet, stellen sich die Opposition im Bund und vereinzelte Landesregierungen quer. Die CDU beharrt etwa darauf, dass per Gesetz vereinbart worden sei, der Kohleausstieg in Deutschland habe bis 2038 zu erfolgen.

Und auch in der Energiewirtschaft gibt es offenbar Widerstand: Auf ihrer jüngsten Klausur in Weimar wollten die Grünen eigentlich mit dem ostdeutschen Energieversorger LEAG diskutieren, doch der Betreiber der ostdeutschen Braunkohletagebaue und -kraftwerke entsandte nicht einmal Vertreter in die thüringische Stadt. (pm)

