„Durchbruch“ bei Kraftwerken: Habecks teurer Plan hängt in der Luft

Neue Kraftwerke sind Luxusgeschöpfe

Von Christian Deutschländer schließen

Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht bei seinen Kraftwerks-Plänen einen „politischen Durchbruch“ erreicht – doch Jubel kommt nicht auf. Ein Kommentar von Christian Deutschländer.

München – Wie schön, dass sich Robert Habeck (Die Grünen) so sicher ist, dass ihm in Brüssel ein „Durchbruch“ gelungen ist im Streit ums deutsche Stromsystem. Die EU-Kommission ist da in ihrer Bewertung sehr viel zurückhaltender. Und ob man das nun mag oder nicht, ob man die Kommissionsbeamten für demokratisch legitimiert hält oder nicht – die Behörde hat enorme Macht bei der Entscheidung über Milliarden-Beihilfen. Das haben, Stichwort Landesbank und Markus Söder, schon andere Politiker bitter gespürt.

Deutsche Energiepolitik in hässlicher Lage – und Habecks Plan taugt als rechtssichere Grundlage nicht

Als rechtssichere Grundlage zum Aufbau der neuen subventionierten Gas-und-bald-Wasserstoffkraftwerke taugt das nicht. Dabei drängt die Zeit. Der Angriff auf die Ukraine, der Anti-Atomkraftkurs der Ampel-Koalition und der fatale Russengas-Kurs ihrer Vorgänger haben die deutsche Energiepolitik in eine hässliche Lage gebracht. Stromlücken werden mit importiertem französischem Atomstrom gefüllt oder mit stinkenden Kohlemeilern; der Kohleausstieg 2030 im Rheinischen Revier wackelt längst.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick

Habecks neue Kraftwerke sind Luxusgeschöpfe, die nur laufen, um die Spitzenlast abzudecken. Die Milliardenkosten teilen sich dann ja Steuerzahler und Stromkunden – also wir alle. Vermutlich gibt es inzwischen kaum einen anderen Ausweg mehr, aber jeder „Durchbruch“-Jubel bleibt einem da im Hals stecken. (Christian Deutschländer)