Energiepreis-Streit: Habeck bringt nun „Sofortzuschlag“ für Kinder ins Spiel

„Akuten Druck lindern“

Von Sven Hauberg schließen

Steigende Energiepreise belasten viele Verbraucher. Ihnen will Wirtschaftsminister Habeck nun mit einem Kinder-Sofortzuschlag finanziell helfen.

Berlin - Mit einem „Kinder-Sofortzuschlag“ will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Last der Bürger durch hohe Energiepreis mildern. Er halte dies „als gezielte Maßnahme für absolut nötig“, sagte der Grünen-Politiker dem Spiegel. Das könne „den akuten Druck lindern“.

Zuvor hatte bereits Grünen-Fraktionsvize Lisa Paus einen Kinder-Sofortzuschlag für Geringverdiener ins Spiel gebracht. Dieser sei Teil eines Gesamtpakets der Ampel-Koalition, zu dem neben der Aufteilung des CO₂-Preises bei den Heizkosten zwischen Mietern und Vermietern und der möglichst raschen Abschaffung der EEG-Umlage auch ein Heizkostenzuschuss gehören soll. Habeck lässt derzeit prüfen, ob die Abschaffung der EEG-Umlage ab 2023 um ein halbes Jahr vorgezogen werden kann. Diese Senkung soll von den Stromunternehmen an ihre Kunden weitergegeben werden.

Habeck betonte im Spiegel, dass die Preise vor allem durch die gestiegene Nachfrage nach fossilen Energien in die Höhe klettern. „Es ist, wenn man so will, in erster Linie eine fossile Inflation“, sagte er dem Magazin. Umso wichtiger sei es, „die Erneuerbaren auszubauen, um die Abhängigkeit von fossiler Energie zu überwinden“. Damit ließe sich „der Inflationsdruck nachhaltig begrenzen“.

Robert Habeck: Preissteigerungen dürfen „nicht ohne Konsequenzen bleiben“

Bereits Anfang der Woche hatte Habeck „rechtliche Änderungen“ auf dem Energiemarkt angekündigt. Bei einer Energiekonferenz in Berlin sagte er, es könne „nicht einfach so ohne Konsequenzen bleiben“, wenn Verbraucher im guten Glauben ein vermeintlich günstiges Angebot eines Energieanbieters angenommen hätten, das sich jetzt erheblich verteuert habe. Deshalb müsse der Strom- und Gasmarkt transparenter gestaltet werden.

Zuletzt waren die Energiepreise vor allem für Kunden von Discounter-Anbietern stark gestiegen. Diese hatten oft günstige Preise mit einer Laufzeit von einem Jahr angeboten, die Belieferung ihrer Kunden aber teilweise aufgrund der extremen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt eingestellt. Die Verbraucher mussten dann zu ihren Grundversorgern wechseln, die meist deutlich höhere Tarife haben. Das Vorgehen der Discounter-Anbieter gilt als rechtlich fragwürdig. (sh/AFP)