Heizungsgesetz „steckt noch in den Knochen“ - aber Habeck hat große Hoffnungen für Ampel und Deutschland

Zeit-Interview

Robert Habeck gibt in einem Zeit-Interview Einblicke in die Regierungsarbeit. Der Vizekanzler macht dabei in Optimismus.

Frankfurt/Berlin - Sommerloch, das heißt: Politiker müssen die großen Fragen beantworten. Ende Juli war Grünen-Chefin Ricarda Lang im ARD-Sommerinterview dran. Robert Habeck hatte es nun mit dem Chefredakteur der Zeit und Interview-Veteranen Giovanni Di Lorenzo zu tun.

Habeck gab sich dort auf jeden Fall selbstbewusst. Den Fortschritt der Regierungsarbeit in der aktuellen Legislaturperiode der Ampel-Koaltion sieht der Wirtschaftsminister und Vizekanzler bei 75 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren habe man eine enorme Agenda aufgearbeitet, auch in seinem eigenen Ministerium. Im Gespräch bemühte sich Habeck, die Aufmerksamkeit auf die Erfolge zu ziehen, erzählte Geschichten von veränderungswilligen Stahl- und Braunkohle-Unternehmen.

In Bezug auf die Aufgaben der Zukunft sei Deutschland noch „mittendrin“ im Prozess. Di Lorenzo grillte den Grünen im ausführlichen Gespräch für Die Zeit zu Klimaschutz, Digitalisierung, Energiewende, Wirtschaft, genereller Unzufriedenheit mit der Regierung und dem Erstarken der Rechten. Gegen Vorwürfe, dass die Regierung immer noch zu wenig gegen den Klimawandel tue, wehrte sich Habeck. Noch nie habe eine Regierung so viel für Klimaschutz getan. Habeck betonte außerdem die Schwierigkeiten der Mehrheitsfindung. „Man muss aus dem Zentrum der Gesellschaft heraus immer wieder erklären, erklären, erklären, für die Mehrheiten werben, sie herstellen, Bündnisse schmieden.“

Habecks Heizungsgesetz: „Wir wachen aus einer politischen Bequemlichkeit auf“

Das sei oft schwierig. Das Heizungsgesetz und die Diskussion darum „stecke ihm noch in den Knochen“. Das Gesetz sei mal als Klimagesetz geplant gewesen. „Dann hat die Koalition es als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine vorgezogen“, erklärte Habeck und meinte, er verstehe die Reaktion der Menschen. Der Beschluss, es von 2024 an, also sehr schnell gelten zu lassen, sei eine direkte Auswirkung der Gasversorgungssituation gewesen, der Gasmangel eine reale Bedrohung.

Habeck erklärte aktuelle gesellschaftliche Konflikte mit dem großen transformativen Prozess, in dem sich Deutschland gerade befände: „Die Wahrheit ist, dass wir als Land aus einer politischen Bequemlichkeit aufschrecken. Das ist ja für sich genommen schon eine Zumutung – sich selbst zu sagen, da haben wir alle nicht genau hingeschaut, da waren wir zu selbstvergessen, zu träge, vielleicht auch zu denkfaul.“

So eine Entwicklung könne schon einmal ungemütlich werden. Meinungsverschiedenheiten und Willen zum Wandel schließen sich für Habeck nicht aus. Die Auseinandersetzungen, die gerade in den Vordergrund treten, sind für Habeck unvermeidlich. Man könne der Debatte nicht länger ausweichen.

Die AfD ist für Habeck demokratiefeindlich - Dialog müsse trotzdem sein

Das gelte auch für den Umgang mit den Rechten. Auch mit AfD-Wählern müsse man reden: „Alles, was ich von der AfD weiß, halte ich für falsch, teilweise für verschwörungstheoretisch, für demokratiefeindlich, teils für faschistisch“, betonte er. Und dennoch machte er im Gespräch deutlich, mit den Menschen, die diese Partei wählen, könne er trotzdem sprechen. Auf die Frage hin, was man konkret tun müsse, um der AfD etwas entgegenzusetzen, meinte Habeck, erst einmal brauche man spürbare Erfolge. Die seien ja da. (Judith Goetsch)

