„Schaffen Klimaziele sowieso nicht“: Habeck gesteht entscheidenden Fehler bei Anne Will

Von: Andreas Apetz

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach am Sonntag (19. Juni) bei Anne Will über die Klimapolitik der Regierung. (Archivfoto) © Jürgen Heinrich/Imago Images

Im Gespräch bei Anne Will spricht Robert Habeck über die Klimaversäumnisse der Bundesregierung und gesteht sich bittere Wahrheiten ein.

Berlin – Bei Anne Will sitzt am Sonntagabend (19. Juni) Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Die Grünen). Unter dem Motto „Heizungsstreit und Ampel-Frust – Ist die Regierung noch handlungsfähig?“ spricht Habeck kleinlaut und selbst anklagend über die Versäumnisse in den vergangenen Regierungsmonaten, im Mittelpunkt dabei: Das stark umstrittene Heizungsgesetz des Grünen-Politikers. Schon nach zwei Minuten verrät der Klimaschutzbeauftragte seinen größten Fehler: „Dass ich mir den Moment, einmal kurz innezuhalten, nicht genommen habe.“

Der alte Heizungsentwurf sei zum falschen Zeitpunkt erschienen, heißt es. Das Gesetz sei ursprünglich in einer Zeit entstanden, in der die Gaskrise zu eskalieren drohte, erklärt Habeck bei Anne Will. Unter „enormem Druck“ habe man einen Entwurf gebastelt, der dann an die Öffentlichkeit kam, als sich die Lage bereits wieder entspannt hatte. Nachdem Menschen „richtig viel Gas eingespart“ und Verbote hingenommen hatten, sei das Gebäudeenergiegesetz im Frühling „der Tropfen zu viel an Gesetzgebung“ gewesen. Ihm sei „die Kommunikation nicht so gelungen [...] und das Gesetz natürlich auch nicht“, gab Habeck zu.

Habeck bei Anne Will: Neuer Heizungsentwurf „weniger klimaneutral“

Handwerklich habe sich Habeck bei seinem Gesetzesentwurf jedoch nichts vorzuwerfen. Als Will die Worte des Parteikollegen Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, in den Raum wirft, der das Vorgehen mit Verboten sei ein „Ritt auf der Rasierklinge“, wehrt Habeck ab: „Das ist nicht der Vorwurf, den ich mir mache“, antwortet der Vizekanzler. Es sei klar, dass die Heizanlagenwechsel „üppig ausfinanziert werden“ und man in der Regierung „immer sozial“ mitdenke – „das Geld steht bereit dafür im Fonds.“

Den seit Donnerstag (15. Juni) im Bundestag bearbeiteten Gesetzesentwurf, der bis zur Sommerpause am ersten Juli verabschiedet werden soll, bezeichnet Will als ungenau und unklar. „Reden Sie sich das schön?“, fragt sie Habeck. Ein „längerer zeitlicher Vorlauf“ sei für den Bundestag natürlich gut gewesen, dennoch beantworten „die Leitplanken alle Fragen im Umriss“, entgegnet Habeck. Tatsächlich würde der Entwurf „zu etwas weniger klimaneutralem Heizen“ führen, als der ursprüngliche Plan es getan hätte, gesteht der Klimaschutzminister ein.

Klimaschutzminister gesteht: „Schaffen Klimaziele sowieso nicht“

Besonders souverän wirkt Habeck im Verhör bei Moderatorin Anne Will nicht. Von der Einhaltung der Klimaschutzziele, die sich die einst als „Fortschrittskoalition“ angetretene Regierung auf die Fahnen geschrieben hatte, keine Spur: „Deutschland schafft im Moment seine Klimaziele sowieso nicht“, erklärt Habeck. Es ist der einzige Moment des Abends, an dem der Grünen-Politiker das Fadenkreuz von sich selbst auf einen weiteren Schuldigen richtet: „Deutschland erreicht, Stand jetzt, seine Klimaziele nicht, weil der Verkehrssektor eine zu große Lücke hinterlassen hat“, pariert Habeck die von Will gezeigten Einspieler mehrerer Kritiker, die behaupten, mit den Leitplanken würde Deutschland seine Klimaziele verfehlen.

Die Kritiker hätten jedoch recht, gesteht Habeck: „Wenn Ihre Frage ist: Reißen wir jetzt die Klimaziele — dann ist meine ehrliche, brutale Antwort: Wir reißen sie sowieso.“ Daran werden aller Voraussicht nach auch das geplante Heizungsgesetz nichts ändern. Später formuliert er etwas anders: „Ich bin nicht sicher, ob die Verlangsamung so drastisch ist. Aber es wird nicht schneller gehen. Dadurch wird es durch das Gebäudeenergiegesetz erstmal unwahrscheinlicher, dass wir die Klimaziele einhalten“.

Habeck ist „nicht zufrieden mit der Bundesregierung“

Den am vergangenen Dienstag beigelegten Koalitionsstreit sieht Habeck als Erfolge. „Wäre es nicht gelungen, dieses Gebäudeenergiegesetz wenigstens parlamentarisch zu beraten“, wären „alle anderen Projekte auch ins Straucheln geraten oder blockiert gewesen“. Die Ampel-Koalition habe sich aus dem Loch „ganz schön rausgebuddelt“.

Trotzdem zeigen aktuelle Umfragen, dass nur 20 Prozent der Deutschen mit der Bundesregierung zufrieden sind, konfrontiert Will den Vizekanzler. „Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung“, sagt Habeck. Die Leistungsbilanz sei zwar groß, doch „in der Kür“ habe die Ampel-Koalition nicht geglänzt: dem „Erscheinungsbild der Regierung“.

Klimaschutz nicht „exklusive Aufgabe“ der Grünen

Die für das letzte Drittel der Sendung eingeladene Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, verwies noch auf den Wohlstandsverlust, der in Zukunft zu erwarten sei. Die Volkswirtschaft müsse sich gegen zukünftige Gefahren absichern. Aufgabe der Politik sei es, den Menschen klarzumachen, dass es Einschnitte geben werde.

Der ebenso eingeladene Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel sprach von einer Gesellschaft, die bei den großen Fragen immer „gespalten“ sei. Politiker seien die „Verantwortungseliten für den sozialen Zusammenhalt“. In diesem Zusammenhang warf Merkel den Grünen ihren „hohen moralischen Anspruch“ vor. Bei dem Versuch, Klimapolitik im Eiltempo durchzusetzen, könne der Souverän „gar nicht mitgehen“. Habeck gab Merkel in Teilen recht, wies aber darauf hin, dass es „nicht die exklusive Aufgabe“ seiner Partei sei, die Klimapolitik voranzutreiben, sondern die der Großen Koalition. (aa)